Varus залучив кредит за програмою "5-7-9": скільки та на що потрібні гроші

Власник мережі супермаркетів Varus ТОВ "Омега" скористалося держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Державний Ощадбанк відкрив компанії відновлювальну кредитну лінію на 297 млн грн.

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Про це компанія повідомила виданню Forbes.

Ритейлер отримав фінансування та спрямував кошти на розрахунки з постачальниками за товари. Кредит видали строком на 12 місяців для поповнення обігових коштів.

Ощадбанк вже вчетверте укладає подібні договори з торговою мережею з початку повномасштабної війни. Загалом банк уклав договорів кредитування для продуктового ритейлу на 1,6 млрд грн.

З великими корпоративними клієнтами з початку 2023 року Ощадбанк уклав угоди на фінансування в розмірі 14,7 млрд грн (загальна сума). У порівнянні з 2022 роком відповідний кредитний портфель збільшився на 24%, досягнувши 56,6 млрд грн.

5-7-9 — що відомо про державну програму кредитування

У березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії.

У квітні 2023 року ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної і планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. За новими умовами агровиробники зможуть отримати в ПриватБанку фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.

Зауважимо, що саме ПриватБанк лідирує серед банків за обсягом надання кредитів за програмою 5-7-9.