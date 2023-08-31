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Varus залучив кредит за програмою "5-7-9": скільки та на що потрібні гроші
Власник мережі супермаркетів Varus ТОВ "Омега" скористалося держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Державний Ощадбанк відкрив компанії відновлювальну кредитну лінію на 297 млн грн.
Про це компанія повідомила виданню Forbes.
Ритейлер отримав фінансування та спрямував кошти на розрахунки з постачальниками за товари. Кредит видали строком на 12 місяців для поповнення обігових коштів.
Ощадбанк вже вчетверте укладає подібні договори з торговою мережею з початку повномасштабної війни. Загалом банк уклав договорів кредитування для продуктового ритейлу на 1,6 млрд грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З великими корпоративними клієнтами з початку 2023 року Ощадбанк уклав угоди на фінансування в розмірі 14,7 млрд грн (загальна сума). У порівнянні з 2022 роком відповідний кредитний портфель збільшився на 24%, досягнувши 56,6 млрд грн.
5-7-9 — що відомо про державну програму кредитування
У березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".
Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії.
У квітні 2023 року ПриватБанк відкрив прийом заявок на кредитування посівної і планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. За новими умовами агровиробники зможуть отримати в ПриватБанку фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.
Зауважимо, що саме ПриватБанк лідирує серед банків за обсягом надання кредитів за програмою 5-7-9.