Сумарний дохід компаній, які належать Руслану Шостаку та Валерію Кіптику, склав 30 млрд грн, увійшовши до ТОП-35

БізнесЦензор опублікував рейтинг 200 найбільших компаній України за розміром доходу у 2022 році. ТОВ “Руш” (мережа EVA) посіло 68 місце цього переліку, отримавши дохід 15,69 млрд грн, а ТОВ "Омега" (мережа Varus) з доходом 14,58 млрд грн на 70 місці. Співвласниками обох компаній є Руслан Шостак та Валерій Кіптик. Разом дохід їх бізнесу склав 30,27 млрд грн, що піднімає бізнес на 35 рядків нагору. Про це повідомляють “Українські новини”.

Руслан Шостак у період війни зосередив увагу на розвитку бізнесу в Україні, залишивши плани з виходу на міжнародні ринки до мирних часів.

"До війни в нашій групі компаній було 35 000 співробітників і товарообіг близько $2 млрд на рік. Наразі понад 27 000 співробітників і товарообіг за результатами 2022 року $1,3 млрд. Я вважаю, що з урахуванням війни ми маємо непогані показники. Товарообіг у гривні за результатами 2022 року можна порівняти з показниками 2021 року. При тому, що 20% мереж EVA та Varus не працювали на початку воєнних дій. Наше завдання – підтримка економіки України. Саме тому ми переглянули свої проєкти, спрямовані на вихід на міжнародні ринки. Нині завдання інвестувати в Україну", зазначив Руслан Шостак.

Фото: скрин рейтингу "Бізнес-цензора"

Крім того бізнесмен значну увагу приділяє благодійності. Зокрема рік тому був створений Благодійний Фонд. Натепер у Фонді два великих проєкта.

Перший – "Дитинство без війни". В межах якого відбулась наймасштабніша евакуація дітей сиріт з часів Другої світової війни. Близько 1700 дітей були врятовані від військової агресії та переміщені у Туреччину.

Другий проєкт ГеройCAR – єдина національна платформа забезпечення ЗСУ колісним транспортом. Усього в межах проєкту було закуплено близько 200 автомобілів для ЗСУ на суму 73 млн грн.