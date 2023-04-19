Суммарный доход компаний, принадлежащих Руслану Шостаку и Валерию Киптику, составил 30 млрд грн, войдя в ТОП-35

БизнесЦензор опубликовал рейтинг 200 крупнейших компаний Украины по размеру дохода в 2022 году. ООО "Руш" (сеть EVA) заняло 68 место этого перечня, получив доход 15,69 млрд грн, а ООО "Омега" (сеть Varus) с доходом 14,58 млрд грн на 70 месте. Совладельцами обеих компаний являются Руслан Шостак и Валерий Киптик. Итого доход их бизнеса составил 30,27 млрд грн, что поднимает бизнес на 35 строк вверх. Об этом сообщают "Українські новини".

Руслан Шостак в период войны сосредоточил внимание на развитии бизнеса в Украине, оставив планы выхода на международные рынки до мирных времен. "До войны в нашей группе компаний было 35 000 сотрудников и товарооборот около $2 млрд в год. Сейчас более 27 000 сотрудников и товарооборот по результатам 2022 года $1,3 млрд. Я считаю, что с учетом войны мы имеем неплохие показатели. Товарооборот в гривне по результатам 2022 года можно сравнить с показателями 2021. При том, что 20% сетей EVA и Varus не работали в начале военных действий. задачу инвестировать в Украину", отметил Руслан Шостак.

Фото: скрин рейтинга "Бизнес-цензора"

Кроме того, бизнесмен значительное внимание уделяет благотворительности. В частности, год назад был создан Благотворительный Фонд. Сейчас в Фонде два больших проекта.

Первый – "Детство без войны". В рамках которого произошла масштабная эвакуация детей сирот со времен Второй мировой войны. Около 1700 детей спасены от военной агрессии и перемещены в Турцию.

Второй проект ГеройCAR – единственная национальная платформа обеспечения ВСУ колесным транспортом. Всего в рамках проекта было закуплено около 200 автомобилей для ВСУ на сумму 73 млн грн.