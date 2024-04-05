Join UP! открыл 100-е турагентство по франшизе, ставшее первым в Польше: планируется выход и на новые рынки

Один из самых крупных украинских туроператоров Join UP! открыл первое агентство по программе франчайзинга в Польше. Офис будет работать в Катовице и станет 100 во франчайзинговой сети туроператора.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Join UP! вышел на польский рынок

В 2022 году бренд Join UP! вышел на польский рынок в качестве туроператора и начал сотрудничать с местными турагентами.

Открытие франчайзингового агентства явилось следующим шагом усиления туристического бренда на рынке.

"Заинтересованность в сотрудничестве с нами на условиях франчайзинга в Польше отчитается о высоком доверии наших партнеров, которое мы получили за более года работы на новом рынке, — комментирует Марина Дайнеко, руководитель отдела развития продаж Join UP!.

По ее словам, развитие франчайзинговой сети за рубежом расширяет доступ для украинцев в разных странах к туристическому сервису.

100 туристических агентств на 8 рынках

Развитие франчайзинговой сети Join UP! начал более 10 лет назад и по состоянию на март 2024 года сеть насчитывает 100 туристических агентств. Из них 33 агентства открылись после начала полномасштабного вторжения.

В дополнение к полному сопровождению по франшизе, предоставляемому брендом, вводятся также новые форматы сотрудничества для привлечения новых партнеров.

Как сообщила Дайнеко , с началом полномасштабной войны несколько десятков франчайзинговых агентств закрылись из-за оккупации, разрушения и т.д. Кроме того, кардинально изменилась логистика поездок из Украины.

"Для сохранения украинского туристического сектора в таких сложных условиях мы положили начало программе "Присоединяйся к украинскому" с упрощенными условиями поступления в сеть Join UP! для агентов, имеющих опыт работы", - подчеркнула Дайнеко

Она добавила, что сегодня бренд Join UP! представлен на 8 рынках. В 2022 году компании бренда появились в Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане, Польше и Румынии. Укрепились позиции на рынке Молдовы, где Join UP!™ представлен уже несколько лет.

Также в планах компании на этот год выход на рынки Чехии и Словакии как туроператора.

Туризм во время Великой войны

В Государственном агентстве развития туризма сообщили, что более 45% украинцев путешествовали по стране с туристической целью после начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Так, 26% опрошенных ответили, что за последние полтора года путешествовали по регионам страны один или два раза, 12% – три-пять раз. Более пяти раз путешествовали по Украине 7% респондентов.

Отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны у 23% опрошенных не изменилось вообще. 21% отметили, что путешествуя они поддерживают экономику страны. Еще столько же заявили, что избегают любых вояжей из-за возможной опасности.