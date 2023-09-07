45% молодых украинцев ездили в турпутешествия по Украине после 24 февраля 2022 года - опрос

Более 45% украинцев путешествовали по стране с туристической целью после начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, сообщают в Государственном агентстве развития туризма.

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Отмечается, что такие результаты были получены при онлайн-опросе ГАРТ в партнерстве с проектом UNICEF U-Report Ukraine более 5 тысяч респондентов в возрасте от 14 до 34 лет. То есть речь идет лишь о молодежи, пользующейся интернетом.

Так, 26% опрошенных ответили, что за последние полтора года путешествовали по регионам страны один или два раза, 12% – три-пять раз. Более пяти раз путешествовали по Украине 7% респондентов.

Отношение к путешествиям из-за полномасштабной войны у 23% опрошенных не изменилось вообще. 21% отметили, что путешествуя они поддерживают экономику страны. Еще столько же заявили, что избегают любых вояжей из-за возможной опасности. 48% участников онлайн-опроса отметили, что путешествуют именно летом, всего 4% – весной, 3% – осенью, 2% – зимой. Остальные не выделяют конкретное время года.

56% опрошенных заявили, что выбор сезона для путешествий зависит прежде всего от времени отпуска или каникул. 22% ответили, что на выбор влияет цена. Еще 22% отметили, что имеют значение погодные условия.

54% опрошенных указали, что предпочитают городской туризм и пешие прогулки. Экскурсии к историческим достопримечательностям и музеи выбирают 28% молодых украинцев, а 23% посвящают время отдыху на пляже. Событийный туризм пользуется популярностью также у 23% респондентов.

22% отметили, что любят путешествовать по стране ради изучения гастрономических особенностей регионов. Активный отдых по душе 16%, экотуризм является весомым для 11% опрошенных, а рекреационный туризм предпочитают почти 9%.

Как прокомментировала глава ГАРТ Марьяна Олеськив, внутренний туризм за время полномасштабного вторжения стал той основой, благодаря которой держится туристическая отрасль страны в целом.

"Путешествия по Украине сегодня – это не только способ отдыха, но и средство физического восстановления и психологической разгрузки как для наших защитников и их семей, так и для гражданских. А еще это способ поддержать экономику страны, которая сегодня работает исключительно на нашу оборону", - отметила чиновница.