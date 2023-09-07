45% молодих українців їздили в турподорожі Україною після 24 лютого 2022 року - опитування

Понад 45% українців подорожували країною з туристичною метою після початку російського повномасштабного вторгенння 24 лютого 2022 року, повідомляють у Державному агентстві розвитку туризму.

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Зазначається, що такі результати було отримано при онлайн-опитуванні ДАРТ в партнерстві з проєктом UNICEF U-Report Ukraine понад 5 тисяч респондентів у віці від 14 до 34 років. Тобто йдеться лише про молодь, що користується інтернетом.

Так, 26% опитаних відповіли, що за останні півтора року мандрували регіонами країни один чи два рази, 12% – три-п'ять разів. Понад п'ять разів подорожували Україною 7% респондентів.

Ставлення до подорожей через повномасштабну війну у 23% опитаних не змінилося взагалі. 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни. Ще стільки ж заявили, що уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку. 48% учасників онлайн-опитування зазначили, що мандрують саме влітку, лише 4% - навесні, 3% - восени, 2% - взимку.

56% опитаних заявили, що вибір сезону для подорожей залежить насамперед від часу відпустки чи канікул. 22% відповіли, що на вибір вливає ціна. Ще 22% зазначили, що мають значення погодні умови.

54% опитаних вказали, що надають перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії до історичних пам’яток та музеїв обирають 28% молодих українців, а 23% присвячують свій час відпочинку на пляжі. Подієвий туризм користується популярністю також у 23% респондентів.

22% зазначили, люблять подорожувати країною заради вивчення гастрономічних спеціалітетів у регіонах. Активний відпочинок до душі 16%, екотуризм є вагомим для 11% опитаних, а рекреаційному туризму надають перевагу майже 9%.

Як прокоментувала голова ДАРТ Мар’яна Олеськів, внутрішній туризм за час повномасштабного вторгнення став тією основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни в цілому.

"Мандрівки Україною сьогодні – це не тільки спосіб відпочинку, але й засіб фізичного відновлення і психологічного розвантаження як для наших захисників і їхніх родин, так і для цивільних. А ще це спосіб підтримати економіку країни, яка сьогодні працює виключно на нашу оборону", - зазначила чиновниця.