Join UP! відкрив франчайзингове агентство у Польщі: планує вихід на ринки Чехії та Словаччини

Один із найбільших українських туроператорів Join UP! відкрив перше агентство по програмі франчайзингу у Польщі. Офіс працюватиме у Катовіце і стане 100 у франчайзинговій мережі туроператора.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Join UP! вийшов на польський ринок

Зазначається, що у 2022 році бренд Join UP! вийшов на польський ринок як туроператор і почав співпрацювати з місцевими турагентами.

Відкриття франчайзингового агентства стало наступним кроком посилення туристичного бренду на ринку.

"Зацікавленість у співпраці з нами на умовах франчайзингу у Польщі свідчить про високу довіру наших партнерів, яку ми здобули за понад рік роботи на новому ринку, — коментує Марина Дайнеко, керівниця відділу розвитку продажів Join UP!.

За її словами, розвиток франчайзингової мережі за кордоном розширює доступ для українців у різних країнах до туристичного сервісу.

100 туристичних агентств на 8 ринках

Розвиток франчайзингової мережі Join UP! почав понад 10 років тому, і станом на березень 2024 року мережа нараховує 100 туристичних агентств. З них 33 агентства відкрилися після початку повномасштабного вторгнення.

На додачу до повного супроводу по франшизі, який надає бренд, запроваджуються також нові формати співпраці для залучення нових партнерів.

Як повідомила Дайнеко, з початком повномасштабної війни кілька десятків франчайзингових агентств закрилися через окупацію, руйнування тощо. Крім того, кардинально змінилася логістика подорожей з України.

"Для збереження українського туристичного сектору у таких складних умовах ми започаткували програму "Долучайся до українського" зі спрощеними умовами вступу до мережі Join UP! для агентів, що мають досвід роботи", - підкреслила Дайнеко

Вона додала, що сьогодні бренд Join UP! представлений на 8 ринках. Протягом 2022 року компанії бренду з’явилися в Естонії, Латвії, Литві, Казахстані, Польщі та Румунії. Зміцнилися позиції на ринку Молдови, де Join UP!™ представлений уже кілька років.

Також у планах компанії на цей рік — вихід на ринки Чехії та Словаччини як туроператора.

Туризм під час великої війни

У Державному агентстві розвитку туризму повідомили, що понад 45% українців подорожували країною з туристичною метою після початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Так, 26% опитаних відповіли, що за останні півтора року мандрували регіонами країни один чи два рази, 12% – три-п'ять разів. Понад п'ять разів подорожували Україною 7% респондентів.

Ставлення до подорожей через повномасштабну війну у 23% опитаних не змінилося взагалі. 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни. Ще стільки ж заявили, що уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку.