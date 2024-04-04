"Галя Балувана" запускает ресторан-фастфуд: где откроется первое заведение

Соучредитель сети магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана" и MultiСook Владимир Матвийчук объявил о запуске сети заведений быстрого питания под названием Gabar. Первый такой появится в Луцке.

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Местное информационное агентство Волынь Post пишет, что первый "Gabar" в Луцке откроется уже в мае.

Матвийчук рассказывает, что " Gabar" будет мультифункциональным заведением, которое объединит кофейню, ресторан, бар и заведение быстрой еды, чтобы удовлетворить любой запрос клиента.

Особенностью этого заведения питания является то, что блюда ресторанного уровня будут выдаваться за 5-7 мин, а меню будет не постоянным: в нем будет насчитываться более сотни постоянно меняющихся блюд.

Выбирать одно блюдо из ста неудобно, прежде всего, для клиента. Поэтому мы планируем, что в меню будет, например, 30 позиций. Через некоторое время 10 из них мы будем заменять на другие, и так постоянно. В этом также есть уникальность. нашего проекта, ведь большинство заведений Луцка не могут себе позволить обновлять меню так часто», – говорит ресторатор.

В компании надеются, что после открытия заведения в Луцке удастся расширить сеть не только по всей Украине, но выйти на границу.

"Первый "Gabar" еще не открылся, а у нас уже есть потенциальные партнеры, которых заинтересовало предложение. (...) В свое время мы создали коллаборацию бизнесменов, занимавшихся производством полуфабрикатов. Сейчас мы хотим создать коллаборацию рестораторов", - говорит Матвийчук.

Напомним, в феврале MultiСook открыла первый магазин в Великобритании, работающий по франшизе украинского производителя полуфабрикатов "Галя Балувана".