Співвласник "Галі балуваної" планує мережу фаст-фуд ресторанів: де відкривається перший заклад

Співзасновник мережі магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" та MultiСook Володимир Матвійчук оголосив про запуск мережі закладів швидкого харчування під назвою Gabar. Перший такий з'явиться у Луцьку.

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Місцеве інформаційне агентство ВолиньPost пише, що перший "Gabar" у Луцьку відкриється вже у травні.

Матвійчук розповідає, що "Gabar" буде мультифункціональним закладом, який поєднає кав’ярню, ресторан, бар і заклад швидкої їжі, щоб задовольнити будь-який запит клієнта.

Особливістю цього закладу харчування буде те, що страви ресторанного рівня видаватимуться за 5-7 хв, а меню буде не постійним: в ньому налічуватиметься понад сотню страв, які постійно змінюватимуться.

"Обирати одну страву зі ста незручно, перш за все, для клієнта. Тому ми плануємо, що в меню буде, наприклад, 30 позицій. Через деякий час 10 із них ми будемо замінювати на інші, і так постійно. У цьому також є унікальність нашого проєкту, адже більшість закладів Луцька не можуть собі дозволити оновлювати меню так часто", – каже ресторатор.

У компанії сподіваються, що після відкриття закладу у Луцьку вдасться розширити мережу не лише по всій Україні, а й вийти на кордонний ринок.

"Перший "Gabar" ще не відкрився, а ми вже маємо потенційних партнерів, яких зацікавила пропозиція. (...) Свого часу ми створили колаборацію бізнесменів, які займалися виробництвом напівфабрикатів. Зараз ми хочемо створити колаборацію рестораторів", – каже Матвійчук.

Нагадаємо, у лютому MultiСook відкрила перший магазин у Великій Британії, який працює за франшизою українського виробника напівфабрикатів "Галя Балувана".