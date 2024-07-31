Мережа Gabar хоче розвитися до 2 тисяч гастробарів: співзасновник "Галі Балуваної" розповів про плани на нову франшизу

Мережа гастробарів Gabar, заснована співзасновником мережі “Галя Балувана” та власником бренду Multi Cook Володимиром Матвійчуком, планує розширити в майбутньому свою присутність в Україні до 2000 закладів. Про це бізнесмен розповів у інтерв'ю Асоціації ритейлерів України. Наразі Gabar активно розвивається в Луцьку, де готується до відкриття другого закладу та підписання договору на третій.

До кінця року компанія планує додати ще п’ять гастробарів у Луцьку, зокрема в районі політехнічного інституту, де нові заклади будуть спеціально орієнтовані на студентів.

“Тобто, знову ж таки, на локації, де багато нашої цільової аудиторії. Відповідно, і заклад буде орієнтований на студентів, з адаптованим меню. Його площа буде 32 квадратних метри, і там ми хочемо відтестувати формат “все для студента”, - повідомив Матвійчук.

Він додав, що цей варіант ідеально підійде для партнерів, які вже мають магазини "Галя Балувана". Завдяки наявності власного виробництва вони зможуть швидко і з мінімальними вкладеннями відкрити Gabar.

Мережа гастробарів, яка наразі має власні заклади лише в Луцьку, планує активно розширюватися по Україні через франчайзинг. За словами Матвійчука, вже є 15 партнерів, зацікавлених у відкритті закладів своїх містах.

Найближчим часом очікується відкриття Gabar в Одесі, де партнер вже займається ремонтом приміщення. У Тернополі планують відкрити одразу кілька закладів: один у форматі магазину-кафе, а інший – у вигляді мережі невеликих гастробарів.

У Рівному футбольний клуб "Верес" відкриє Gabar, адаптований під потреби спортсменів та вболівальників, а ще один заклад з'явиться у звичайному форматі. Також до франшизи планують приєднатися і в Києві.

При цьому кожен новий партнер самостійно облаштовує виробництво, оскільки підключення до існуючих потужностей франшизи "Галя Балувана" не передбачено.

“Кожен партнер розвиває свій бізнес "з нуля". Тобто стартова команда допомагає облаштувати виробництво, знайомить з технічним регламентом і процесами, навчає тонкощам справи. І далі він сам виробляє і постачає страви до Gabar. Таким чином він стає повністю незалежний від постачальників, сам обирає цінову політику, контролює якість. Окрім того, власне виробництво дає йому можливість швидко масштабувати гастробари, оскільки потужностей вистачить не на один заклад”, - розповів Матвійчук.

Крім питання виробництва, нові партнери також повинні визначати цінову політику для своїх закладів. Це важливий аспект, оскільки ціни можуть значно варіюватися в залежності від регіону, умов оренди та конкурентного оточення.

“Сама філософія Gabar: не прив’язувати жорстко людей до цін. Є рекомендовані ціни, але вони не обов’язкові. У кожному місті різні умови: різна вартість оренди, різна вартість інгредієнтів, різні зарплати, тобто різна витратна частина. Додатково треба дивитися на конкурентне оточення закладу: якщо поруч працює кав’ярня, то треба знижувати ціну на каву та десерти, якщо продається шаурма – на неї, якщо їдальня – то на готові страви і так далі. Тому в межах розумного партнер сам формує свою цінову політику”, - повідомив підприємець.

Матвійчук заявив про амбіції побудувати в Україні національну мережу фастфудів, якої наразі немає, і конкурувати з різноманітними закладами - від кав'ярень і кафе до кіосків з шаурмою та піцерій. Зокрема, Gabar хоче зайти і в невеликі населені пункти від 5 тисяч мешканців, "куди міжнародні гравці ніколи не підуть".

Він додав, що в Україні може функціонувати приблизно 2 тисяч закладів Gabar. Такий формат підійде для різних локацій, включаючи вокзали, автовокзали, заправки, автомийки, навчальні заклади, житлові комплекси, фуд-корти в торгових центрах та фуд-холи. Заклади такого типу будуть актуальні як у великих містах, так і в маленьких районних центрах.

Чи важко відкрити новий Gabar

Співзасновник мережі зазначив, що оптимальна площа для розміщення Gabar становить 30-40 квадратних метрів. Вона дозволяє організувати достатню кількість посадкових місць і кухню з меню, яке включає 40 позицій — від кави до повноцінного обіду, а також легко знайти відповідні локації у будь-якому місті.

Щодо витрат він зазначив, що вони складаються з двох основних складових - облаштування кухні та самого Gabar. Кухня обійдеться (без ремонту, який прорахувати заздалегідь неможливо) у 40-50 тисяч євро на обладнання, інвентар тощо, а сам гастробар – приблизно у 1 тисячу доларів за квадратний метр із врахуванням ремонту.

Термін окупності для франшизи варіюється в залежності від того, чи партнер вже має облаштовану кухню. Для тих, хто використовує вже наявне обладнання, окупність складає від чотирьох до семи місяців. Для нових партнерів, які повинні інвестувати в обладнання кухні, термін окупності буде довшим. Водночас одна кухня може обслуговувати від 5 до 7 закладів.

Що стосується умов франшизи, то для партнерів з мережі "Галя Балувана" існують спеціальні умови, які, однак, не розголошуються. Для нових партнерів паушальний внесок складає 9 тисяч євро: це оплата роботи з навчання та відкриття кухні та закладу.

"Думаю, що невдовзі збільшимо суму внеску до 15 тисяч євро. Внесок за другий і кожен наступний ресторан – 500 євро. Роялті – 50 євро на місяць за кожен заклад”, - повідомив Матвійчук.

В чому концепція Gabar

Gabar, що наразі працює лише в Луцьку, позиціонується як мультифункціональний заклад, що обслуговує різні категорії споживачів у різний час доби. Зранку він працює як кав’ярня, пропонуючи сніданки та десерти.

У обідній час Gabar виконує функції їдальні, забезпечуючи обід для працівників сусідніх офісів і магазинів. Після обіду заклад приваблює молодь, яка приходить на легкі перекуси та напої, а ввечері – сім'ї з дітьми, що хочуть поїсти або взяти їжу додому. Меню включає від 35 до 40 страв, і вже розпочато процес розширення асортименту.

“В планах – збільшити пропозицію до 45 позицій. Вже почали розширення салатної групи, дозапускаємо страви, які просять наші гості. Плануємо й надалі додавати до меню топові позиції, які користуються підвищеним попитом”, - сказав Володимир Матвійчук.

При цьому Gabar дотримується концепції "здорового фаст-фуду", пропонуючи натуральні продукти без консервантів і підсилювачів смаку.

У маркетинговій стратегії Gabar використовується комплексний підхід для просування нових закладів. На початковому етапі використовуються особисті запрошення через Facebook, де власники закладу запрошують підписників та друзів відвідати Gabar і оцінити новий формат.

Також, зважаючи на молодіжну цільову аудиторію, акцент робиться на просування у соціальних мережах, таких як TikTok, а також на традиційних рекламних методах, зокрема білбордах і сітілайтах.

“Ми намагаємося залучити споживачів, які проживають в радіусі півкілометра від закладу, тому рекламу на радіо, роздачу флаєрів і так далі не розглядали”, - підсумував співзасновник мережі.

Нагадаємо, перший заклад Gabar у Луцьку розпочав роботу 15 червня 2024 року в тестовому режимі, що дало змогу виявити та усунути деякі недоліки перед офіційним відкриттям 19 червня. За словами Матвійчука, під час тестування були виявлені проблеми, зокрема із затримками у подачі страв, які планується вирішити найближчим часом.

