Налоговую службу возглавила временная руководительница: кто заменил Кравченко

Кабинет министров назначил Лесю Карнаух временно исполнять обязанности главы Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Как пишет Delo.ua, соответствующее распоряжение от 18 июня 2025 опубликовано на сайте правительства.

24 января этого года Лесю Карнаух назначили заместителем главы ГНС, а уже 2 мая она стала первым заместителем руководителя ведомства.

Что известно о Лесе Карнаух

Согласно с информацией на странице ГНС в Facebook, Карнаух в 2004 году окончила Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение".

С тех пор работала на государственной службе: в Государственном комитете природных ресурсов, Министерстве Украины по чрезвычайным ситуациям, а также в Государственной экологической инспекции Киевской области и Государственной службе заповедного дела.

С июля 2018 по май 2023 года она занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины. С июля 2023 и до назначения в ДПС была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Напомним, 17 июня Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. "За" проголосовали 273 депутата.

Позже, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генпрокурором.