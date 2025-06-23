Податкову службу очолила тимчасова керівниця: хто замінив Кравченка

Кабінет міністрів призначив Лесю Карнаух тимчасово виконувати обов'язки голови Державної податкової служби України (ДПС).

Як пише Delo.ua, відповідне розпорядження від 18 червня 2025 року опубліковано на сайті уряду.

24 січня цього року Лесю Карнаух призначили заступницею голови ДПС, а вже 2 травня вона стала першою заступницею керівника відомства.

Що відомо про Лесю Карнаух

Згідно з інформацією на сторінці ДПС у Facebook, Карнаух у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство".

Відтоді працювала на державній службі: у Державному комітеті природних ресурсів, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, а також в Державній екологічній інспекції Київської області та Державній службі заповідної справи.

З липня 2018 року по травень 2023 року вона обіймала посаду заступника керівника апарату в Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у ДПС була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада дала згоду на призначення Руслана Кравченка, на посаду генерального прокурора. "За" проголосували 273 депутати.

Пізніше, 21 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором.