Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором: що про нього відомо

Сьогодні, 21 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ №416/2025 про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт глави держави.

Що відомо про Руслана Кравченка?

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Працював слідчим Севастопольської прокуратури. Пізніше обіймав посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. З 2015 по 2019 рік на різних посадах працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури. У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. З 2024 року очолював Державну податкову службу.

За даними руху "Чесно", Кравченко має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

За свою віддану службу державі Руслан Кравченко був нагороджений численними державними відзнаками, серед яких орден "За заслуги" III ступеня та орден Данила Галицького.

В Україні не було генпрокурора 7 місяців

22 жовтня 2024 року звільнився генеральний прокурор України Андрій Костін.

Відтоді понад 7 місяців в Україні крісло очільника Генеральної прокуратури було вакантним. Тимчасовим виконувачем обов’язків був Олексій Хоменко.

Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року. Він звільнився після того, як президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. На ньому було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК.

До Андрія Костіна посаду Генпрокурора з 17 березня 2020року по 18 липня 2022 року обіймала Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада дала згоду на призначення Руслана Кравченка, на посаду генерального прокурора. "За" проголосували 273 депутати.