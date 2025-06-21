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Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генпрокурором: что о нем известно

Руслан Кравченко
Руслан Кравченко стал генпрокурором.

Сегодня, 21 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ №416/2025 о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт главы государства.

Что известно о Руслане Кравченко?

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Работал следователем Севастопольской прокуратуры.

Позже занимал должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины.

С 2015 по 2019 год на разных должностях работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры . В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. С 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу.

По данным движения "Честно", Кравченко имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

За свою отданную службу государству Руслан Кравченко был награжден многочисленными государственными наградами, среди которых орден " За заслуги " III степени и орден Даниила Галицкого.

В Украине не было генпрокурора 7 месяцев

22 октября 2024 года уволился генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

С тех пор более 7 месяцев в Украине кресло главы Генеральной прокуратуры было вакантным. Временным исполняющим обязанности был Алексей Хоменко.

Костин занимал должность генпрокурора с июля 2022 года. Он уволился после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. На нем было принято решение о ликвидации всех МСЭК.

До Андрея Костина должность Генпрокурора с 17 марта 2020 года по 18 июля 2022 года занимала Ирина Венедиктова.

Напомним, 17 июня Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко, на должность генерального прокурора "За" проголосовали 273 депутата.

Автор:
Татьяна Ковальчук