Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генпрокурором: что о нем известно

Сегодня, 21 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ №416/2025 о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт главы государства.

Что известно о Руслане Кравченко?

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Работал следователем Севастопольской прокуратуры.

Позже занимал должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины.

С 2015 по 2019 год на разных должностях работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры . В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. С 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу.

По данным движения "Честно", Кравченко имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

За свою отданную службу государству Руслан Кравченко был награжден многочисленными государственными наградами, среди которых орден " За заслуги " III степени и орден Даниила Галицкого.

В Украине не было генпрокурора 7 месяцев

22 октября 2024 года уволился генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

С тех пор более 7 месяцев в Украине кресло главы Генеральной прокуратуры было вакантным. Временным исполняющим обязанности был Алексей Хоменко.

Костин занимал должность генпрокурора с июля 2022 года. Он уволился после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. На нем было принято решение о ликвидации всех МСЭК.

До Андрея Костина должность Генпрокурора с 17 марта 2020 года по 18 июля 2022 года занимала Ирина Венедиктова.

Напомним, 17 июня Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко, на должность генерального прокурора "За" проголосовали 273 депутата.