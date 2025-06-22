Почему ритейл-парки строить вдвое выгоднее, чем ТРЦ: объяснения девелоперов

Строительство ритейл-парков требует меньше инвестиций и предполагает меньше рисков, к тому же денежные средства возвращаются гораздо быстрее, чем классических ТРЦ.

По сравнению с классическими торговыми центрами строительство ритейл-парков имеет немало весомых преимуществ: для покупателей из пригорода это 15-минутная доступность (пешком или на авто) и меньшая трата времени на покупки, для ритейлеров – более низкие арендные ставки и сервисные сборы и гибкость торговой площади.

Но ключевым моментом для массового строительства торговых парков являются значительные плюсы для девелоперов. Ведь их строительство гораздо бюджетнее, не требует дополнительных мер безопасности и сложной инженерии, зато окупаемость намного быстрее, рассказал в своем выступлении на RAU EXPO 2025 основатель Building development Роман Курицкий.

Как объяснил в комментарии Delo.ua СЕО компании Retail&Development Advisor Андрей Лотоцкий, сегодня девелоперам легче строить ритейл-парки, чем торговые центры. Ибо речь идет вообще о меньших объектах, меньших рисках и инвестициях, но с быстрой окупаемостью.

"Ритейл-парки не имеют общих зон пользования: все входы отдельные. Преимущественно это более простые и бюджетные конструкции, которые строятся быстро, что дает лучшую окупаемость, чем в классическом ТРЦ. Инженерия для одноэтажного объекта тоже дешевле, то есть строительство в целом требует меньше инвестиций. Впрочем, стоимость аренды тоже меньше.

По подсчетам аналитиков, срок окупаемости ритейл-парков составляет 6 лет, что вдвое меньше, чем при строительстве ТРЦ.

"Это линейка магазинов, то есть соединенные боксы, входные группы на фасад и паркинг. Нет централизованной системы вентиляции, кондиционирования. Здесь ты тратишь на строительство в 2,5 раза меньше, чем на ТРЦ", — подчеркнула в комментарии Delo.ua директор компании UTG Евгения Локтионова.

Обычно на такие объекты ставят крупных арендаторов и подписывают стабильные контракты на 5 лет, рассказала директор компании UTG. Арендные ставки значительно меньше, чем в ТРЦ – $5-7 за квадратный метр. За счет стабильного потока и стабильных арендаторов денежные средства возвращаются быстрее.

"Окупаемость в ритейл-парках составляет 6-7 лет, в зависимости от локации, арендатора и трафика. Зато у торгового центра окупаемость начинается с 10-11 лет, то есть вдвое больше", — подчеркнула Локтионова.

В любом случае появление профессиональных торговых площадей в западных регионах – это большой плюс, раньше они и так страдали от дефицита ТРЦ, добавила эксперт.

Больше о новом тренде в строительстве коммерческой недвижимости читайте в статье Delo.ua "Изменение формата или потребность времени. С чем связан бум ритейл-парков в Украине?"

Также сообщалось, что в Украине появится 56 новых ТРЦ в ближайшие годы.