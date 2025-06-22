Чому ритейл-парки будувати вдвічі вигідніше, ніж ТРЦ: пояснення девелоперів

Зведення ритейл-парків потребує менше інвестицій і передбачає менше ризиків, до того ж кошти повертаються набагато швидше, ніж при будівництві класичних ТРЦ.

У порівнянні з класичними торговельними центрами будівництво ритейл-парків має чимало вагомих переваг: для покупців з передмістя це 15-хвилинна доступність (пішки або на авто) і менша трата часу на покупки, для ритейлерів - нижчі орендні ставки та сервісні збори і гнучкість торговельної площі.

Та ключовим моментом для масового будівництва торговельних парків є вагомі плюси для девелоперів. Адже їхнє будівництво набагато бюджетніше, не потребує додаткових заходів безпеки та складної інжинерії, натомість окупність набагато швидша, розповів у своєму виступі на RAU EXPO 2025 засновник Building development Роман Курицький.

Як пояснив у коментарі Delo.ua СЕО компанії Retail&Development Advisor Андрій Лотоцький, сьогодні девелоперам легше будувати ритейл-парки, ніж торговельні центри. Бо йдеться взагалі про менші об'єкти, менші ризики й інвестиції, але із швидкою окупністю.

"Ритейл-парки не мають загальних зон користування: всі входи окремі. Переважно це простіші і бюджетніші конструкції, які будуються швидко, що дає кращу окупність, ніж в класичному ТРЦ. Інжинерія для одноповерхового об'єкту теж дешевша, тобто будівництво загалом потребує менше інвестицій. Втім, вартість оренди теж менша", - пояснив СЕО компанії.

За підрахунками аналітиків, термін окупності ритейл-парків складає 6 років,що вдвічі менше, ніж при будівництві ТРЦ.

"Це лінійка магазинів, тобто з'єднані бокси, вхідні групи на фасад і паркінг. Немає централізованої системи вентиляції, кондиціонування. Тут ти витрачаєш на будівництво у 2,5 разів менше, ніж на ТРЦ", - наголосила в коментарі Delo.ua директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Зазвичай на такі об'єкти ставлять великих орендарів і підписують стабільні контракти на 5 років, розповіла директорка компанії UTG. Орендні ставки значно менші, ніж в ТРЦ - $5-7 за квадратний метр. За рахунок стабільного потоку і стабільних орендарів кошти повертаються швидше.

"Окупність у ритейл-парках складає 6-7 років, залежно від локації, орендаря і трафіку. Натомість у торговельного центру окупність починається з 10-11 років, тобто вдвічі більша", - наголосила Локтіонова.

У будь-якому випадку поява професійних торгових площ у західних регіонах - це великий плюс, раніше вони й так потерпали від дефіциту ТРЦ, додала експертка.

Більше про новий тренд у будівництвікомерційної нерухомості читайте в статті Delo.ua "Зміна формату чи потреба часу. З чим пов'язаний бум ритейл-парків в Україні?".

Також повідомлялось проте, що в Україні з'явиться 56 нових ТРЦ у найближчі роки.