На Запорізькій АЕС закінчується паливо для дизель-генераторів

Запаси дизельного палива на захопленій російськими військами Запорізької атомної електростанції становлять близько 50% від необхідного обсягу - цього вистачить приблизно на 11 діб роботи в автономному режимі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Запорізька АЕС працює на дизель-генераторах

Голова "Росатому" Олексій Лихачов за підсумками консультацій із делегацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявив, що резервуари необхідно заповнити максимально, щоб створити солідний запас палива на випадок тривалої роботи станції без зовнішнього живлення.

3 липня ЗАЕС залишилася без зовнішнього електропостачання та автоматично перейшла на резервні дизель-генератори.

Цей випадок став 21-м блекаутом Запорізької АЕС від моменту її окупації російськими військами та 9 від початку 2026 року.

Надійне та безперебійне живлення з мережі є критично необхідною умовою для безпечного функціонування АЕС, оскільки саме воно гарантує постійну роботу систем охолодження ядерного палива в реакторах.

Лінія 750 кВ не функціонує вже понад три місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії.

Труднощі із забезпеченням ЗАЕС дизельним паливом виникли на тлі загальноросійської паливної кризи.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з дефіцитом палива, що призвело до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

Ситуація на ЗАЕС: що насправді відбувається на станції

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

Також співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Тому МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС