На Запорожской АЭС заканчивается топливо для дизель-генераторов

Запасы дизельного топлива на захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции составляют около 50% от требуемого объема – этого хватит примерно на 11 суток работы в автономном режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Запорожская АЭС работает на дизель-генераторах

Глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам консультаций с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что резервуары необходимо заполнить максимально, чтобы создать солидный запас топлива на случай длительной работы станции без внешнего питания.

3 июля ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения и автоматически перешла на резервные дизель-генераторы .

Этот случай стал 21 блекаутом Запорожской АЭС с момента ее оккупации российскими войсками и 9 с начала 2026 года.

Надежное и бесперебойное питание сети является критически необходимым условием для безопасного функционирования АЭС, поскольку именно оно гарантирует постоянную работу систем охлаждения ядерного топлива в реакторах.

Линия 750 кВ не функционирует уже более трех месяцев, в результате чего Запорожская АЭС была полностью зависима от одной линии 330 кВ для обеспечения электроэнергии.

Затруднения с обеспечением ЗАЭС дизельным топливом возникли на фоне общероссийского топливного кризиса.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с дефицитом топлива, что привело к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Ситуация на ЗАЭС: что происходит на станции

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

Также сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой. охлаждение реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

Поэтому МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС