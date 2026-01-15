Цена на золото падает на фоне заявлений Трампа об Иране: сколько стоит драгоценный металл сегодня

После достижения исторических максимумов накануне мировые цены на золото в четверг продемонстрировали уверенное снижение. 15 января спотовая цена на золото упала на 0,4%, остановившись на отметке 4602,99 доллара за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Это заметный откат после рекорда среды, когда стоимость слитков достигала 4642,72 доллара. Похожая тенденция наблюдается и с фьючерсами в США – они просели на 0,6%.

Причины падения цены

Основной причиной стали новости из Белого дома: президент США Дональд Трамп намекнул на возможность приостановки военных действий против Ирана. Это значительно снизило геополитическое напряжение, которое традиционно заставляет инвесторов искать защиту в золоте.

Оле Хансен, эксперт по стратегии Saxo Bank, объясняет это так: "Золото и серебро упали после того, как Трамп дал понять, что он может пока воздержаться от нападения на Иран. Также США не стали вводить тарифы на импорт критически важных минералов. Это сняло беспокойство, которое в последние месяцы металлизировало капиталы".

Традиционно золото считается "безопасной гаванью". Оно растет в цене, когда в мире царит неопределенность или низкие процентные ставки. В настоящее время рынки прогнозируют, что Федеральная резервная система США оставит ставки без изменений в январе, однако до конца года возможно их снижение.

Цены на другие металлы

Золото — не единственный потерявший позиции металл. Серебро упало на 3% до 89,97 доллара, хотя в начале сессии оно установило исторический максимум (93,57 доллара). Эксперты предполагают, что нормализация ситуации может привести к дальнейшему падению цены на серебро. Платина: снизилась на 1,8%, оцениваясь в 2340,54 доллара за унцию. Палладий потерял около 1,2%, опустившись до отметки 1804,29 доллара.

В настоящее время рынок находится в фазе коррекции, реагируя на каждое новое сообщение с политической арены.

Золото в Украине

Украина обладает золотовалютным потенциалом, который, по данным Госгеонедр, оценивается в 3 тыс. тонн прогнозных ресурсов. Но промышленная добыча золота в нашей стране почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал.

Недавно впервые в истории Украины был избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения участка "Добра" в Кировоградской области. по механизму соглашения о разделе продукции (УРП). Проект предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Напомним, 14 января, цена на золото достигла отметки $4 632,03, а серебро впервые в истории преодолело отметку в $90 за унцию.