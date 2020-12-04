Промышленность 40 минут назад

СБУ провела обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорт" по делу о госизмене

Следствие считает, что должностные лица украинского оборонпрома работали в интересах "одной из стран Южной Азии"

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провела следственные действия в служебных помещениях госкомпании "Укрспецэкспорт", госконцерна "Укроборонпром" и одной из иностранных структур. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Процессуальные меры осуществлены в рамках производства по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса для документирования фактов возможной причастности должностных лиц к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

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Отмечается, что их деятельность связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов "Укрспецэкспорта", а также созданию препятствий для новых внешнеэкономических контрактов.

По предварительным оценкам, нанесенный государственным интересам Украины ущерб составляет около 100 млн долларов.

Напомним, 3 декабря президент Владимир Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Юрия Гусева, который до этого возглавлял Херсонскую обладминистрацию. Гусева сменил на этом посту и.о. руководителя госконцерна Игоря Фоменко.

При этом новоназначенный глава "Укроборонпрома" заявил, что он будет ликвидирован уже в 2021 году, путем расщепления на отдельные холдинги, и предложил созвать заседание СНБО по этому вопросу.

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