СБУ викрила зловмисника, який постачав в Росію комплектуючі для військових субмарин

Кіберфахівці Служби безпеки виявили та припинили незаконну діяльність зловмисника, який обійшов заборону РНБО та постачав до Російської Федерації товари подвійного використання. Країна-агресор використовувала деталі на підводних човнах свого флоту, який задіюють для нанесення ракетних ударів по Україні.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затриманий — мешканець Харківської області. Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з окупантами, фігурант створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств. Далі за схемою їх і під виглядом "цивільних приладів" постачав до Росії.

Насправді деталі, зокрема, використовували як обладнання підводних човнів.

"Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ, цьому вдалося запобігти", — додали в СБУ.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Раніше контррозвідка СБУ запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури концерну "Укроборонпром".