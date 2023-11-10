Сорвали поставки оружия. В НАБУ сообщили о расследовании в отношении двух компаний

Украинские правоохранители проводят расследование в отношении польской компании Alfa Sp z o.o. и ООО "Львовский арсенал". По данным Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, они сорвали поставки оружия.

О расследовании 10 ноября сообщила пресс-служба Общественного совета.

Претензии к Alfa Sp z oo и Львовскому арсеналу

В конце октября "Украинская правда" информировала, что Общественный антикоррупционный совет при Минобороны просит Национальное антикоррупционное бюро Украины разобраться с компаниями Alfa Sp z o.o. и "Львовский арсенал".

В заявлении председателя совета Евгения Грушовца к директору НАБУ Семену Кривоносу, с которым ознакомилось издание, указывалось, что Alfa занимается неспециализированной оптовой торговлей, не имеет налоговой отчетности и фигурирует в уголовном производстве по факту поставки некачественной амуниции. Однако фирма заключила договоры с Минобороны, по которым возникла задолженность на сумму почти 95,6 млн евро.

В свою очередь "Львовский Арсенал" специализируется на профессиональной, научной и технической деятельности, но заключил контракт с Минобороны и не поставил ни одного снаряда и специального транспортного средства для армии. По этому контракту рассматривается судебное дело по искам на общую сумму в более 1,5 млрд гривен.

Срыв поставок оружия: реакция НАБУ

Теперь в НАБУ ответили, что проводят расследование касательно Alfa Sp z oo, а дело по "Львовскому арсеналу" расследует полиция.

В ведомстве отметили, что факты противоправных действий как со стороны чиновников Минобороны, так и со стороны компании Alfa детективы изучают, но разглашение подробностей на стадии досудебного расследования может повредить процессу.

В то же время НАБУ сообщило общественному совету, что готово проводить встречи с целью обсуждения вопросов, связанных с предотвращением и противодействием коррупции.