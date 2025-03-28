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Поступления единого налога выросли на 12,8%: какие регионы платят больше всего
За январь и февраль 2025 г. предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, уплатили 16,68 миллиарда гривен единого налога. Это на 1,9 миллиарда гривен превышает показатель в прошлом году, демонстрируя рост на 12,8%.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
ФЛП лидируют среди категорий плательщиков
Физические лица – предприниматели уплатили наибольшую сумму единого налога – 13,31 млрд. грн. Этот показатель превысил уплату соответствующего периода прошлого года на 13,4% или на 1,57 млрд гривен.
Юридические лица – плательщики единого налога перечислили 2,11 млрд грн, что на 8,8%, или на 0,17 млрд грн больше января – февраля 2025 года.
Сельхозтоваропроизводители, у которых доля сельскохозяйственного производства за предыдущий отчетный год равна или превышает 75%, пополнили местные бюджеты на 1,26 млрд грн. Это также выше показателей соответствующего периода прошлого года на 15,6%, или на 0,17 млрд гривен.
В каких регионах наибольшие поступления:
- Киев – 3,64 млрд грн,
- Днепропетровская область – 1,45 млрд грн,
- Львовская область — 1,38 млрд грн,
- Харьковская область – 1,21 млрд гривен.
В ГНС напомнили, что в соответствии с законодательными изменениями плательщики единого налога уплачивают военный сбор: ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10 % от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса – 800 грн). Предприниматели третьей группы – 1% от полученного дохода ежеквартально.
Следует отметить, что Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый Кодекс Украины.