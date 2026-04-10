Украинский производитель кирпича вернул право на разработку недр в Хмельницкой области

Государственная служба геологии и недр Украины возобновила действие специального разрешения для частного предприятия "Подолье-Кирпич" в Хмельницкой области для добычи суглинков на месторождении Заслучненское.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NADRA.INFO со ссылкой на приказ Госгеонадр №165 от 07.04.2026.

Речь идет о спецразрешении № 5215, которое позволяет разработку Заслучненского месторождения.

Это месторождение является ключевым источником сырья на предприятии, поскольку добытые там суглинки по своим характеристикам пригодны для изготовления полнотелого керамического кирпича.

Характеристики месторождения

Заслучненское месторождение вместе с промышленной площадкой ЧП "Подолье-Кирпич" находится в Хмельницкой области на расстоянии около 25 километров от областного центра.

По данным Публичного аудита недропользования, на 2021 год запасы суглинков на этом участке по категории С1 оценивались в 113 тысяч кубических метров.

Специальное разрешение на добычу полезных ископаемых на этой территории было впервые выдано предприятию еще в 2010 году. Однако в конце 2020 года действие лицензии было остановлено регулятором.

О ЧП "Подолье-Кирпич"

ЧП "Подолье-Кирпич" основано в 2007 г., уставный капитал 2,5 млн грн. По данным YouControl, с 2023 г. частное предприятие контролируют Дмитрий Корбут и Дмитрий Кизаев (Господин Кизаев – возглавляет компанию).

YouControl относит ЧП "Подолье-Кирпич" к корпоративной группы семьи Корбут, компании которой работают в сфере производства железобетонных изделий, строительства, недвижимости, торговли строительными изделиями.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.