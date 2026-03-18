Месторождения чернокита и песка получили новых владельцев

17 марта Государственная служба геологии и недр Украины провела повторные онлайн-аукционы по продаже 20-летних специальных разрешений на добычу чернокита и песка в Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Отмечается, что, поскольку торги были повторными, первоначальные цены лотов были снижены на 25%.

Чернокит

Право выкупить спецразрешение на участок №1 Меджибожского месторождения чернокита в Хмельницкой области со ставкой 4,53 млн грн получило ООО "Грандкарьер", принадлежащее Оксане Бенькалович.

Участок №1 Меджибожского месторождения не разрабатывался. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины ("Камень строительный") по состоянию на 1 января 2026 года учтены запасы чернокита в количестве 5437 тыс. м 3 по категории С 1 (код класса 121). Чернокит пригоден для производства щебня марок 1000-1400 и камня бутового марок 800-1400.

Как пишет издание, ближайшие соседние месторождения строительного сырья разрабатывают:

месторождение гранита Русанивецкое – ГП "Хмельницкий облавтодор" ОАО "ДАК "Автомобильные дороги Украины":

месторождение песка и известняка Головчинецике, участок № 1 – ООО "Европисок".;

месторождение гранита Головчинецкое – ООО "Головчинецкий гранитный карьер";

месторождение гранита Марковецкое – ООО "Марковецкий карьер".

Песок

Торги разрешением на участок Каменска Днепродзержинского месторождения песка в Днепропетровской области стартовали с 2,54 млн грн, лот разыграли между собой двое участников:

ООО "Трансстройтехника" Олега Ярошенко победило со ставкой 2,64 млн грн;

победило со ставкой ООО "Компания Велант" Сергей Дрягуев оценил лот в 2,635 млн грн.

Участок Каменское Днепродзержинское месторождение расположена в русле реки Днепр. Пески участки пригодны для производства силикатных кирпичей и дорожного строительства.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины по состоянию на 1 января 2026 года учтены запасы песка участка Каменского Днепродзержинского месторождения в количестве (тыс. м 3 ), по категориям:

балансовые: В+С 1 – 4751 (код класса 121), в т. ч.: В – 900, С 1 – 3851;

– 4751 (код класса 121), в т. ч.: В – 900, С – 3851; условно балансовые (в пределах предохранительного целика вдоль фарватера): В+С 1 – 1031 (код класса 121), в т. ч.: В – 201, С 1 – 830.

Ниже по течению в русле реки Днепр расположено месторождение Днепродзержинского песка (участок Днепровская), которым пользуется ЧП "КБ "Метратекс".

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины 13 марта провела повторный аукцион по продаже специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добыче янтаря на Андрийковском участке в Житомирской области.