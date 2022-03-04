Рада призвала ООН ввести в Украину миротворческие силы

Верховная Рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций, верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам других стран относительно срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Соответствующий проект постановления №7123 был принят украинским парламентом 3 марта. Его авторами значатся первый вице-спикер и вице-спикер Рады Александр Корниенко и Елена Кондратюк, сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, депутаты от "Голоса" Кира Рудик и Юлия Клименко, а также сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Согласно документу, Рада приветствует одобрение более чем двумя третями стран-членов ООН резолюции Генеральной ассамблеи организации от 2 марта о российской агрессии против Украины, а также призывает упомянутые органы и другие страны принять все необходимые мероприятия для реализации трех целей:

- немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины для защиты гражданского населения, объектов мирового культурного наследия, объектов критической инфраструктуры, повреждение которых может повлечь за собой катастрофы мирового уровня;

- безотлагательного открытия гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей и обеспечения их безопасности в непосредственном сотрудничестве с МККК в соответствии с его мандатом по Женевским конвенциям 1949 года, а также поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским лицам для удовлетворения первоочередных потребностей в продуктах питания, одежде, средствах для оказания первой медицинской помощи;

- введения на территорию Украины миротворческих сил на основании резолюции Генассамблеи ООН №377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Рада обращает внимание международной общественности, что с самого начала безосновательного вторжения в Украину РФ систематически совершает военные нападения, в том числе с воздуха, на жилые дома, больницы, детские сады, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры, уничтожает культурные достопримечательности.

Также Россия атакует объекты критической инфраструктуры, повреждение которых может привести к техногенной катастрофе общемирового масштаба, в частности, химические склады и предприятия, места хранения особо опасных отходов и атомные электростанции.

"Россия выпустила несколько сотен оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины. Вопреки нормам международного гуманитарного права также были нанесены средствами кассетного бомбометания, вакуумными боеприпасами удары по городу Харькову и городу Ахтырка Сумской области", - говорится в обращении.

Также украинский парламент заявляет, что российские военные с невиданной жестокостью уничтожают жилые дома, больницы, детские сады и школы, хладнокровно убивая мирное население.

"Армия Путина обстреливает гуманитарные коридоры, игнорируя наши просьбы дать возможность увезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан. Кремлевские вояки берут в заложники мирное население, прикрываясь им как живым щитом", - говорится в документе.

В результате постоянных артобстрелов города Харьков, Волноваха Донецкой области, Счастье и Станица Луганская Луганской области находятся на грани гуманитарной катастрофы.

"Некоторые из этих городов уже практически уничтожены. Жителям, преимущественно находящимся в укрытиях и подвалах, не хватает продуктов, питьевой воды и медикаментов, отсутствуют медицинское обслуживание, электричество и отопление. От обстрелов сильно пострадали дома и социальная инфраструктура", - указывают нардепы.

Кроме того, отмечается, что полностью заблокированы города Новая Каховка и Таврийск Херсонской области, без возможности обеспечения их населения продуктами и даже лекарствами первой необходимости.

"Эти кровавые преступления путинского режима являются вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и требуют немедленного прекращения и расследования как международные военные преступления", - заявили депутаты.

Парламентарии также напомнили, что российские оккупационные силы захватили Чернобыльскую АЭС, вблизи которой уже зафиксировано превышение уровня радиации.

"Войска Российской Федерации также ведут боевые действия в непосредственной близости от других атомных электростанций, что чревато экологической и гуманитарной катастрофой не только для Украины и Европы, но и для всего мира", - заключили он.

Напомним, что Рада накануне также приняла "военный пакет" законов, касающийся, в частности, утверждения всеобщей мобилизации, конфискации имущества российских юрлиц, ослабления по налоговым отчетам для бизнеса, ужесточения наказания для госизменников и мародеров, а также уголовной ответственности за освещение военных событий с российской позиции.