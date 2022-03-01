Российские оккупационные войска получают значительное радиационное облучение в Чернобыльской зоне, что приведет к онкозаболеваниям — "Госкомрегулирования"

Российские оккупационные войска, вторгшиеся на территорию Чернобыльской АЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее радиационное облучение. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности ГП "Госрегулирование Украины".

"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний", - подчеркивают в ГНТЦ ЯР.

По словам специалистов, невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями "часто приводят к досадному самоубийству".

Ранее пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ДАУЗО) заявила, что в Чернобыльской зоне наблюдается семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации согласно данным датчика наряду с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка". Это свидетельствует о том, что у оккупантов нет экспертизы для защиты ядерных объектов. По информации ДАУЗО, они угрожают заменять и взорвать отдельные объекты инфраструктуры ЧАЭС и создают фейки о якобы "общей охране".

Напомним, в результате получения организмом повышенной дозы радиации возникает лучевая болезнь.

В зависимости от дозы излучения, получаемой организмом, скрытый период может длиться от считанных минут до нескольких недель. Излучение ионизирует атомы тела, возникает слабость, тошнота и другие симптомы. Клетки тела могут пострадать даже при небольших дозах, что приводит к лейкемии. Может вызвать нарушение в генах, что ведет к рождению детей с генными мутациями. Даже средний уровень тяжести приводит к смерти в 20% случаев.

26 февраля 2022 года в ГАУЗО заявили, что готовятся фейки о том, что ВСУ обстреливают подразделения войск РФ вблизи объектов ЧАЭС. В частности, производилась имитация воздушного боя.

25 февраля, на второй день военной агрессии России против Украины, государственная инспекция ядерного регулирования Украины зафиксировала превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. Это происходило из-за перемещения военной техники.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину.