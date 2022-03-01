Російські окупаційні війська зазнають значного радіаційного опромінення в Чорнобильській зоні, що призведе до онкозахворювань — “Держатомрегулювання”

Російські окупаційні війська, які вторглися на територію Чорнобильскої АЕС зазнають значного зовнішнього та внутрішнього радіаційного опромінення. Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки ДП “Держатомрегулювання України”.

“Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань”, — підкреслюють у ДНТЦ ЯРД.

За словами спеціалістів, невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями “часто призводять до прикрого самогубства”.

Раніше прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАУЗО) заявила, що в Чорнобильській зоні спостерігається семиразове перевищення норм поглиненої дози радіації згідно даних датчика поряд з об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка". Це свідчить про те, що у окупантів немає експертизи для захисту ядерних об’єктів. За інформацією ДАУЗО, окупанти погрожують замінувати та підірвати окремі об’єкти інфраструктури ЧАЕС і створюють фейки про начебто “загальну охорону”.

Нагадаємо, внаслідок одержання організмом підвищеної дози радіації виникає променева хвороба.

В залежності від дози випромінювання, яку отримує організм, прихований період може тривати від лічених хвилин до кількох тижнів. Випромінювання іонізує атоми тіла, виникає слабкість, нудота й інші симптоми. Клітини тіла можуть постраждати навіть при невеликих дозах, що приводить до лейкемії. Може спричинити порушення в генах, що веде до народження дітей з генними мутаціями. Навіть середній рівень важкості призводить до смерті у 20% випадків.

26 лютого 2022 року в ДАУЗО заявили, що готуються фейки про те, що ЗСУ обстрілюють підрозділи військ РФ поблизу об’єктів ЧАЕС. Зокрема, проводилася імітація повітряного бою.

25 лютого, на другий день воєнної агресії Росії проти України, державна інспекція ядерного регулювання України зафіксувала перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. Це відбувалося через переміщення військової техніки.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну.