Рада закликала ООН ввести в Україну миротворчі сили

Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів інших країн щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

Відповідний проєкт постанови №7123 був прийнятий українським парламентом 3 березня. Його авторами значаться перший віцеспікер та віцеспікер Ради Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко, депутати від "Голосу" Кіра Рудик та Юлія Клименко, а також співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар та Тарас Батенко.

Згідно з документом, Рада вітає схвалення більш ніж двома третинами країн-членів ООН резолюції Генеральної асамблеї організації від 2 березня про російську агресію проти України, а також закликає згадані органи та інші країни вжити всіх необхідних заходів для реалізації трьох цілей:

- негайного запровадження безпольотної зони над територією України для захисту цивільного населення, об’єктів світової культурної спадщини, об’єктів критичної інфраструктури, пошкодження яких може спричинити катастрофи світового рівня;

- невідкладного відкриття гуманітарних коридорів для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей та гарантування їхньої безпеки у безпосередній співпраці з МКЧХ відповідно до його мандату за Женевськими конвенціями 1949 року, а також постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним особам для задоволення першочергових потреб у продуктах харчування, одязі, засобах для надання першої медичної допомоги;

- введення на територію України миротворчих сил на підставі резолюції Генасамблеї ООН №377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Рада звертає увагу міжнародної громадськості, що з самого початку безпідставного вторгнення в Україну РФ систематично вчиняє військові напади, у тому числі з повітря, на житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи та інші об'єкти цивільної інфраструктури, знищує культурні пам'ятки.

Також Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури, пошкодження яких може призвести до техногенної катастрофи загальносвітового масштабу, зокрема, хімічні склади та підприємства, місця зберігання особливо небезпечних відходів та атомні електростанції.

"Росія випустила кілька сотень оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" по мирних містах та селах України. Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права також були завдані засобами касетного бомбометання, вакуумними боєприпасами удари по місту Харкову та місту Охтирка Сумської області", — йдеться у зверненні.

Також український парламент заявляє, що російські військові з небаченою жорстокістю знищують житлові будинки, лікарні, дитячі садки та школи, холоднокровно вбиваючи мирне населення.

"Армія Путіна обстрілює гуманітарні коридори, ігноруючи наші прохання дати можливість забрати жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян. Кремлівські вояки беруть у заручники мирне населення, прикриваючись ним як живим щитом", — йдеться у документі.

Внаслідок постійних артобстрілів міста Харків, Волноваха Донецької області, Щастя та Станиця Луганська Луганської області перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

"Деякі з цих міст вже практично знищені. Жителям, які переважно перебувають у укриттях та підвалах, не вистачає продуктів, питної води та медикаментів, відсутні медичне обслуговування, електрика та опалення. Від обстрілів сильно постраждали будинки та соціальна інфраструктура", — вказують нардепи.

Крім того, зазначається, що повністю заблоковані міста Нова Каховка та Таврійськ Херсонської області, без можливості забезпечення населення продуктами і навіть ліками першої необхідності.

"Ці криваві злочини путінського режиму є кричущим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і вимагають негайного припинення та розслідування як міжнародні військові злочини", — заявили депутати.

Парламентарі також нагадали, що російські окупаційні сили захопили Чорнобильську АЕС, поблизу якої вже зафіксовано перевищення рівня радіації.

"Війська Російської Федерації також ведуть бойові дії в безпосередній близькості від інших атомних електростанцій, що загрожує екологічною та гуманітарною катастрофою не тільки для України та Європи, а й для всього світу", — підсумували вони.

Нагадаємо, що Рада напередодні також ухвалила "військовий пакет" законів, що стосується, зокрема, затвердження загальної мобілізації, конфіскації майна російських юридичних осіб, послаблення щодо податкових звітів для бізнесу, посилення покарання для держзрадників та мародерів, а також кримінальної відповідальності за висвітлення військових подій з російської позиції.