Зеленский отозвал украинских миротворцев из других стран для участия в войне с Россией

Президент Владимир Зеленский распорядился отозвать национальный контингент и национальный персонал, участвующий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью участия таких граждан в защите суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом говорится в указе главы государства №114 от 7 марта, вступившем в силу со дня опубликования.

В нем президент ссылается на статью 7 закона об участии Украины в международных миротворческих операциях, позволяющую досрочно отзывать контингент, если такое участие становится нецелесообразным из-за существенного изменения международной военно-политической обстановки или других причин. В данном случае причиной указывается вооруженная агрессия России против Украины.

Отметим, что сейчас украинские миротворцы служат, в частности, в составе 18-го вертолетного отряда в рамках Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (с марта 2012 года). Численность контингента составляет 250 человек (126 офицеров и 124 лица старшинского, сержантского и рядового состава).

Контингент в ДР Конго располагает четырьмя транспортно-боевыми вертолетами Ми-8 и четырьмя транспортными Ми-8, а также имеет 53 единицы автомобильной и специальной техники.

Второй украинский миротворческий контингент в числе 40 человек размещен в Косово в рамках международных сил безопасности КФОР.

Кроме того, еще 10 человек украинского персонала работает в миссии в ДР Конго, два человека — в Косово, четыре — в Южном Судане, шесть — в составе временных сил ООН по безопасности в спорной между Суданом и Южным Суданом провинции Абьей, один — на Кипре, 12 — в Мали. Помимо этого 10 украинских наблюдателей размещены в Приднестровье.

Напомним также, что накануне власти частично признанного Косово выразили готовность принять в качестве беженцев семьи 40 украинских миротворцев. В целом там рассматривают возможность разместить 5 тысяч беженцев из Украины, для чего вводят безвизовый порядок въезда.