Зеленський відкликав українських миротворців з інших країн для участі у війні з Росією

Президент Володимир Зеленський розпорядився відкликати національний контингент та національний персонал, який бере участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки, до України з метою участі таких громадян у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни. Про це йдеться в указі глави держави №114 від 7 березня, який набув чинності з дня опублікування.

У ньому президент посилається на статтю 7 закону про участь України у міжнародних миротворчих операціях, що дозволяє достроково відкликати контингент, якщо така участь стає недоцільною через суттєву зміну міжнародної військово-політичної обстановки або інші причини. В цьому випадку причиною вказується озброєна агресія Росії проти України.

Зазначимо, що зараз українські миротворці служать, зокрема, у складі 18-го вертолітного загону в рамках Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (з березня 2012 року). Чисельність контингенту становить 250 осіб (126 офіцерів та 124 особи старшинського, сержантського та рядового складу).

Контингент у ДР Конго має в своєму розпорядженні чотири транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 і чотири транспортні Мі-8, а також має 53 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Другий український миротворчий контингент у кількості 40 осіб розміщений у Косові в рамках міжнародних сил безпеки КФОР.

Крім того, ще 10 людей українського персоналу працюють у місії в ДР Конго, дві людини - у Косові, чотири - у Південному Судані, шість - у складі тимчасових сил ООН з безпеки у спірній між Суданом та Південним Суданом провінції Аб'єй, одна – на Кіпрі, 12 – у Малі. Крім цього, 10 українських спостерігачів розміщені в Придністров'ї.

Нагадаємо також, що напередодні влада частково визнаного Косово висловила готовність прийняти в якості біженців сім'ї 40 українських миротворців. Загалом там розглядають можливість розмістити 5 тисяч біженців із України, для чого запроваджують безвізовий порядок в'їзду.