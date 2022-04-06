Гарантії безпеки України згодні обговорювати вже сім країн, включаючи США - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що учасниками колективної угоди про гарантії безпеки України, що розробляється, гіпотетично готові стати щонайменше сім іноземних держав. Про це він розповів у інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk.

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"На сьогодні об'єднаної зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої країни (а є й країни, які самі хочуть і нас підтримують), поки що не було. Але ця зустріч точно буде, бо її підтвердили представники країн -гарантерів майбутніх. Це стосується США, Великобританії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю", - сказав він.

За словами Зеленського, він назвав лише ті країни, які "готові приїжджати та обговорювати" список гарантій безпеки, причому готовність погодитися на ті чи інші гарантії у цих країн різна.

"Це перший крок - зустріч із цими гарантерами або представниками цих лідерів. Потім – об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім уже спілкування з російською стороною. Також для нас важливо знати, на які саме гаранатії згодні ці країни. У них різні погляди. Деякі з них готові на все, на повну підтримку, а деякі – не на повну”, - зазначив президент.

Глава держави наголосив, що українська сторона буде готова до зустрічі з російською з цього питання лише тоді, коли побачить, "що все нас влаштовує, що ми будемо в безпеці у майбутньому, а не так, як із Будапештським меморандумом" та іншими документами, які підписувала Україна раніше та які не працюють.

"Можливо це займе певний час, але не думаю, що це не буде довго. Ми не можемо чекати довго, тому що на нашій території йде війна з Росією, і наші люди помирають. Тому ми повинні провести цю зустріч найближчим часом. І потім, також найближчим часом ми маємо провести зустріч із Росією", - додав Зеленський.

Зокрема, за його словами, Україна у цьому питанні розраховує на повну підтримку з боку Туреччини та її президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"І ми розраховуємо від деяких держав на таку допомогу, яку вони отримали б від України. У цьому немає сумнівів", - підкреслив також глава української держави.

Зеленський також додав, що у майбутньому документі мають бути детально прописані всі наслідки потенційної агресії для країни, яка на неї вирішиться. Крім того, ця угода має бути ратифікована парламентами всіх країн-гарантів.

"Конкретно має бути прописано, що буде, яку відсіч отримає ця країна; як вона буде ізольована; яку зброю отримає країна, на яку напали; як воюватиме ця країна, протягом якого терміну ми будемо... хоча сподіваюся, що не будемо; які санкції будуть; що буде з бізнесом тієї чи іншої країни; що буде зі зброєю, які обсяги. Це все має бути конкретно прописано", - конкретизував він.

Нагадаємо, що Зеленський ще місяць тому ініціював вироблення документа про надання гарантій безпеки для України з боку ядерних держав, включаючи Росію, а також країн-сусідів України, включаючи Туреччину, яке призвело б до завершення війни РФ проти України.

При цьому мається на увазі, що при укладанні такої угоди Україна повернеться до позаблокового статусу і відмовиться від прагнення вступити до НАТО. Підписувати ж якийсь двосторонній договір із РФ, який поклав би кінець війні, Україна відмовляється.

За словами глави української делегації на переговорах з Росією Давида Арахамії, потенційними гарантами безпеки України погодилися стати принаймні Німеччина, Італія та Туреччина. Проте в інтерв'ю Habertürk Зеленський Італію не згадував.

У той же час Зеленський ще 3 квітня наголошував на неготовності поки надати гарантії безпеки України з боку США у тому вигляді, в якому їх хоче отримати Україна.

Нагадаємо також, що напередодні український президент виступив на засіданні Ради безпеки ООН, де жорстко розкритикував нездатність цієї організації реагувати на війни у світі, та ініціював термінове проведення у Києві вже глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки, а також відкриття в українській столиці структури ООН, яка відповідала б за запобігання збройним конфліктам.