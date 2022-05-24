Украина объявила о создании группы по разработке гарантий ее безопасности: сопредседателем будет экс-генсек НАТО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

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Об этом он сообщил, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, передает пресс-служба президента. По словам Ермака, эту группу возглавят он и бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены приобщиться к работе группы", – отметил глава ОП.

Он выразил убеждение, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

Напомним, что согласно опросу Киевского международного института социологии, 42% украинцев считают приемлемым отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от таких стран как США, Великобритания, Германия и Франция.

Отметим, что в начале апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что участниками разрабатываемого коллективного соглашения о гарантиях безопасности Украины гипотетически готовы стать по меньшей мере семь иностранных государств. В то же время он отмечал неготовность пока предоставить гарантии безопасности Украине со стороны США в том виде, в котором их хочет получить сама Украина.

Месяцем ранее он инициировал разработку документа о предоставлении гарантий безопасности для Украины со стороны ядерных держав, включая Россию, а также стран-соседей Украины, включая Турцию, которое привело бы к завершению войны РФ против Украины.

При этом подразумевалось, что при заключении такого соглашения Украина вернется к внеблоковому статусу и откажется от стремления вступить в НАТО. Подписывать же какой-либо двусторонний договор с РФ, который положил бы конец войне, Украина отказывается уже в течение двух месяцев.

Напомним также, что 5 апреля украинский президент выступил на заседании Совета безопасности ООН, где жестко раскритиковал неспособность этой организации реагировать на войны в мире, и инициировал срочное проведение в Киеве глобальной конференции по пересмотру мировой системы безопасности, а также открытие в украинской столице структуры ООН, которая отвечала бы за предотвращение вооруженных конфликтов.