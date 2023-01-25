ЕСПЧ огласил решение о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против РФ"

Большая палата Европейского суда по правам человека признала заявления №8019/16, №43800/14, №28525/20, объединенные в одно дело "Украина и Нидерланды против РФ" частично приемлемыми.

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Как сообщила в Facebook заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, указанное решение является окончательным. После него Большая палата впоследствии вынесет решение по сути дела.

Дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года (заявление №8019/16), а также похищений и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ (заявление №43800/14).

Кроме того, по данному делу Украиной и Нидерландами были заявлены, среди прочего, жалобы по поводу сбития над оккупированной частью Донецкой области в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса МН17 (заявление №28525/20). В 2020 году три межгосударственных дела были объединены в одно "Украина и Нидерланды против России".

Как говорится в сообщении самого ЕСПЧ, он, в частности, признал, что украинское правительство предоставило достаточно обоснованные доказательства повторения действий на Донбассе, нарушающих Конвенцию по правам человека, ссылаясь, в частности, на доказательства мониторинговых миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Управления верховного комиссара ООН по правам человека, свидетельские показания и отчеты НПО.

Так, признаны приемлемыми жалобы на административную практику:

- нарушения статьи 2 конвенции, заключающегося в незаконных военных нападениях на гражданских лиц и гражданские объекты, включая сбитие рейса MH17, расстрелах гражданских лиц, внесудебных казнях и пытках, избиений до смерти гражданских лиц и украинских военнопленных;

- нарушения статьи 3, заключающегося в пытках гражданских лиц и украинских военнопленных, включая случаи сексуального насилия и изнасилования, а также бесчеловечных и унижающих достоинство условиях содержания;

- нарушения пункта 2 статьи 4, заключающегося в принудительном труде;

- нарушения статьи 5, заключающегося в похищениях, незаконных арестах и продолжительных незаконных задержаниях;

- нарушения статьи 9, заключающегося в умышленных нападениях и запугивании представителей разных религиозных конфессий, не соответствующих русской православной традиции;

- нарушения статьи 10, заключающегося в преследовании независимых журналистов и блокировании украинских вещателей;

- нарушения статьи 1 протокола №1 к конвенции, заключающегося в уничтожении частной собственности, включая гражданские дома и транспортные средства, краже и разграблении частной и коммерческой собственности и незаконном присвоении частной собственности без компенсации;

- нарушения статьи 2 протокола №1, заключающегося в запрещении обучения на украинском языке;

- нарушения статьи 14, взятой вместе с вышеупомянутыми статьями, заключающегося в нападениях на гражданских лиц украинской этнической принадлежности или граждан, поддерживающих территориальную целостность Украины.

Остальные же жалобы Украины на административную практику поддерживаемых Россией сепаратистов ЕСПЧ признал неприемлемыми, однако указано, что вышеупомянутые приемлемые жалобы составляют большинство от поданных.

Относительно вопроса рейса MH17 суд пришел к выводу о наличии достаточно обоснованных доказательств, в частности в материалах, собранных совместной следственной группой Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в поддержку утверждений правительства Нидерландов по статьям 2, 3 и 13, ввиду чего соответствующие жалобы были признаны приемлемыми.

Относительно вывоза в Россию украинских детей ЕСПЧ указывает, что Россия подала возражения, аргументируя, что правительство Украины не исчерпало национальных средств правовой защиты по этим жалобам.

Однако суд признал, что три инцидента, которые имели место в течение короткого периода времени и касались 85 детей, некоторые из которых были особенно уязвимыми, можно рассматривать как модель ("административную практику") нарушений.

"Поскольку не было необходимости исчерпать национальные средства правовой защиты, когда утверждалась административная практика, и учитывая доказательства в материалах дела, жалобы правительства Украины на административную практику в нарушение статей 3, 5 и 8 Конвенции и статьи 2 протокола №4 к Конвенции были признаны приемлемым", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на то, что Следственный комитет РФ отрицает принудительность перемещения детей, неизменная практика самого ЕСПЧ состоит в том, чтобы требовать от заявителей сперва обжаловать выводы следственного органа в суде в России, прежде чем подавать заявление в ЕСПЧ.

"Таким образом, правительство Украины могло обжаловать этот вывод и предоставить российским властям свои собственные доказательства в форме показаний, которые оспаривают выводы Следственного комитета. Относительно утверждений об отдельных нарушениях, вытекающих из трех инцидентов, суд отметил, что правительство Украины не доказало, что средства правовой защиты в России не имели перспектив на успех. Таким образом, индивидуальные жалобы были объявлены неприемлемыми", - пришел к выводу ЕСПЧ.

Как прокомментировала решение Мудрая, это решение ЕСПЧ поможет привлечь РФ к ответственности за действия, повлекшие массовые нарушения прав человека на востоке Украины, и остановить эти нарушения, насколько это возможно.

Это также будет способствовать поддержке индивидуальных исков граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела и дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать с России компенсации за нарушение прав.

Кроме того, по словам чиновницы, это должно "стать оружием для дальнейших переговоров с РФ, когда будет с кем и о чем", и с международными партнерами Украины, поскольку такие решения могут быть использованы для дипломатического давления на Россию, введения дополнительных санкций разного уровня, а также в доказывании ответственности РФ за нарушения прав человека на оккупированных ею территориях.