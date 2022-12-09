Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

Ощадбанк подал иск против РФ в Европейский суд по правам человека

Ощадбанк подал иск против РФ в Европейский суд по правам человека

8 декабря 2022 года Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против страны-агрессора РФ в Европейский суд по правам человека.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб. Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения понесли разрушения и повреждения, а сам банк – значительные потери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системная работа Ощадбанка по документации военных преступлений позволила применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора.

"Верим в ВСУ, справедливость, международное право и надеемся на очередную юридическую ответственность агрессора перед Ощадбанком", - подчеркнули в финучреждении.

Отметим, Ощадбанк стал первой госкомпанией и первым банковским учреждением, выигравшим дело против РФ по поводу убытков, полученных в результате аннексии украинского Крыма.

7 декабря Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,5 млрд с РФ в пользу Ощадбанка за потерю банком активов по причине аннексии Крыма.

Автор:
Светлана Манько