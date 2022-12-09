- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Ощадбанк подал иск против РФ в Европейский суд по правам человека
8 декабря 2022 года Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против страны-агрессора РФ в Европейский суд по правам человека.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб. Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения понесли разрушения и повреждения, а сам банк – значительные потери", - говорится в сообщении.
Отмечается, что системная работа Ощадбанка по документации военных преступлений позволила применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Верим в ВСУ, справедливость, международное право и надеемся на очередную юридическую ответственность агрессора перед Ощадбанком", - подчеркнули в финучреждении.
Отметим, Ощадбанк стал первой госкомпанией и первым банковским учреждением, выигравшим дело против РФ по поводу убытков, полученных в результате аннексии украинского Крыма.
7 декабря Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,5 млрд с РФ в пользу Ощадбанка за потерю банком активов по причине аннексии Крыма.