Ощадбанк подав позов проти РФ до Європейського суду з прав людини

8 грудня 2022 року Ощадбанк завершив складну експертно-юридичну роботу та подав скаргу проти країни-агресора РФ до Європейського суду з прав людини.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації українським компаніям та громадянам було завдано значних матеріальних збитків. Ощадбанк не став винятком, багато його відділень зазнали руйнацій та пошкоджень, а сам банк – значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що системна робота Ощадбанку з документації воєнних злочинів дала змогу застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора.

"Віримо в ЗСУ, справедливість, міжнародне право та сподіваємось на чергову юридичну відповідальність агресора перед Ощадбанком", - підкреслили у фінустанові.

Зазначимо, Ощадбанк став першою держкомпанією та першою банківською установою, яка виграла справу проти РФ щодо збитків, отриманих внаслідок анексії українського Криму.

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення $1,5 млрд з РФ на користь Ощадбанку за втрату банком активів унаслідок анексії Криму.