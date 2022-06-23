Украина подала в ЕСПЧ иск против России из-за ее военного вторжения

Министерство юстиции Украины подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека. Как сообщает пресс-служба ведомства, в иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

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Отмечается, что РФ совершила множество тяжелейших нарушений конвенции, в частности нарушение права на жизнь (статья 2), запрета пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), права на уважение к частной и семейной жизни (статья 8), права на свободу мнения и выражения (статьи 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11) и право на защиту собственности (статья 1 протокола 1 к конвенции).

"Заявление Украины направлено на скорейшее прекращение ужасающих и массовых нарушений прав человека, которое совершает Россия, и подано в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий России в Украине", - подчеркнул министр Денис Малюска.

По его словам, РФ, продолжая начатую в 2014 году агрессию на юге и востоке Украины, 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину с единственной целью - свержение демократически избранного правительства Украины и дальнейшее уничтожение суверенитета Украины.

Чиновник подчеркнул, что каждый день на всей территории Украины Россией проводится неизбирательное и непропорциональное применение военных сил и средств против гражданского населения и имущества граждан с нарушением всех соответствующих норм международного права.

"Десятки тысяч человек погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия проводятся по прямому указанию высшего российского руководства", - заявил министр.

Документ, представленный в ЕСПЧ Украиной, касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля. Жалобы о нарушениях со стороны РФ в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. Указано, что на первом этапе российского военного вторжения ущерб составил не менее 80 миллиардов долларов.

Отметим при этом, что после того, как РФ перестала быть членом Совета Европы с 16 марта, ЕСПЧ в тот же день решил приостановить рассмотрение всех заявлений против нее до рассмотрения правовых последствий соответствующего постановления для работы суда. К моменту исключения России из Совета Европы в ЕСПЧ находилось на рассмотрении около 17 тысяч жалоб, поданных против этого государства.

Однако уже через неделю, 23 марта, суд возобновил рассмотрение и прием новых жалоб против РФ. За период после этого он опубликовал уже четыре решения по жалобам разных граждан против РФ.

В июне же в России вступил в силу закон, согласно которому решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, выполняться Россией не будут и не будут основаниями для пересмотра соответствующих гражданских, уголовных и административных дел. Соответственно новая жалоба, поданная Украиной против РФ, также не будет иметь никаких правовых последствий в рамках правовой системы самой России.

Отметим при этом, что ЕСПЧ еще 2 марта прекратил по требованию Украины рассмотрение всех дел против нее самой "до дальнейшего уведомления".

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