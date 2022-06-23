Україна подала до ЄСПЛ позов проти Росії через її військове вторгнення

Міністерство юстиції України подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Як повідомляє пресслужба відомства, у позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв'язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що РФ вчинила безліч найважчих порушень конвенції, зокрема порушення права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (стаття 1 протоколу 1 до конвенції).

"Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій Росії в Україні", - наголосив міністр Денис Малюська.

За його словами, що РФ, продовжуючи розпочату у 2014 році агресію на півдні та сході України, 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну з єдиною метою - повалення демократично обраного уряду України та подальше знищення суверенітету України.

Чиновник підкреслив, що кожного дня по всій території України Росією проводиться невибіркове і непропорційне застосування військових сил та засобів проти цивільного населення та майна громадян з порушенням всіх відповідні норми міжнародного права.

"Десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва", - заявив міністр.

Документ, поданий до ЄСПЛ Україною, стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня. Скарги про порушення з боку РФ протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.

У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. Вказано, що на першому етапі російського військового вторгнення збитки становили щонайменше 80 мільярдів доларів.

Зазначимо при цьому, що після того як РФ перестала бути членом Ради Європи з 16 березня, ЄСПЛ у той же день вирішив призупинити розгляд усіх заяв проти неї до розгляду правових наслідків відповідної постанови для роботи суду. На момент виключення Росії з Ради Європи у ЄСПЛ перебувало на розгляді близько 17 тисяч скарг, поданих проти цієї держави.

Однак вже за тиждень, 23 березня, суд відновив розгляд і прийом нових скарг против РФ. За період після цього він опублікував вже чотири рішення щодо скарг різних громадян проти РФ.

У червні ж в Росії вступив в силу закон, згідно з яким рішення ЄСПЛ, що набрали чинності після 15 березня 2022 року, виконуватися Росією не будуть та не будуть підставамидля перегляду відповідних цивільних, кримінальних та адміністративних справ. Відповідно, нова скарга, подана Україною против РФ, також не матиме жодних правових наслідків в рамках правової системи самої Росії.

Зазначимо при цьому, що ЄСПЛ ще 2 березня припинив за вимогою України розгляд усіх справ проти неї самої "до подальшого повідомлення".

Джерело фото: ua.depositphotos.com