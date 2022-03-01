ЄСПЛ зажадав від Росії не атакувати мирне населення та цивільні об'єкти України

Європейський суд з прав людини 1 березня ухвалив рішення вказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі швидкої допомоги, школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та автомобілів швидкої допомоги на території, що зазнала нападу або захоплення російськими військами.

Як йдеться у повідомленні ЄСПЛ, 28 лютого він отримав запит від влади України щодо термінових забезпечувальних заходів щодо влади Росії відповідно до статті 39 регламенту суду у зв'язку з масовими порушеннями прав людини, вчиненими російськими військами під час військової агресії проти суверенної території України.

За цим правилом суд може призначити забезпечувальні заходи будь-якій державі-учасниці Європейської конвенції про права людини. Це невідкладні заходи, які, відповідно до практики суду, застосовуються тільки за наявності неминучої небезпеки заподіяння непоправної шкоди.

Клопотання було зареєстроване під номером скарги 11055/22 "Україна проти Росії" та було розглянуто головою суду.

"Суд бере до уваги поточні військові дії, що розпочалися 24 лютого в різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальний та постійний ризик серйозних порушень прав цивільного населення, передбачених Конвенцією, зокрема, відповідно до статей 2 (право на життя), 3 (заборона тортур та нелюдського або принижуючого гідність поводження або покарання) та 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя)", - йдеться в повідомленні.

З метою запобігання таким порушенням суд і ухвалив в інтересах сторін та належного ведення розгляду справи між Україною та РФ вказати уряду Росії утримуватися від перерахованих вище дій.

Уряду РФ пропонується якнайшвидше проінформувати ЄСПЛ про заходи, вжиті задля забезпечення повного дотримання Конвенції про права людини. Суд також ухвалив негайно повідомити про вищезазначені тимчасові заходи Комітет міністрів Ради Європи.

Нагадаємо також, що 1 березня глава Рахункової палати України Валерій Пацкан ініціював списання всіх зовнішніх боргів України у зв'язку з широкомасштабною російською агресією, що призводить до величезних руйнувань.