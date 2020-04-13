Фондовый рынок 40 минут назад

Минфин снова отказался от аукционов по размещению гособлигаций

Министерство финансов возобновит первичное размещение ОВГЗ после стабилизации ситуации на рынке

Минфин снова отказался от аукционов по размещению гособлигаций Минфин снова отказался от аукционов по размещению гособлигаций
Фото: Onlone.icu

Министерство финансов Украины после консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 14 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая волатильность на рынках капитала и после консультаций с первичными дилерами мы приняли решение о том, что аукционы по размещению ОВГЗ пока не проводятся", — заявили в министерстве ситуацию.

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В Минфине подчеркнули, что министерство сформировало достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

"Ограничивая предложение на первичном рынке ОВГЗ, мы наблюдаем активизацию вторичного рынка государственных облигаций. В то же время, ширина спрэда на вторичном рынке не дает достоверной информации о ценовых уровнях", — отметили в министерстве.

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Ведомство также указало, что поддерживает постоянный диалог с банками — первичными дилерами и внимательно следит за рыночными настроениями.

"Как только ситуация на рынке стабилизируется, Минфин возобновит первичное размещение ОВГЗ", — говорится в сообщении Минфина.

Напомним, на прошлой неделе Минфин также отказался от проведения аукционов по размещению гособлигаций.

24 марта Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и евро облигации внутреннего госзайма со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.

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