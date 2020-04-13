Минфин снова отказался от аукционов по размещению гособлигаций

Министерство финансов Украины после консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 14 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая волатильность на рынках капитала и после консультаций с первичными дилерами мы приняли решение о том, что аукционы по размещению ОВГЗ пока не проводятся", — заявили в министерстве ситуацию.

В Минфине подчеркнули, что министерство сформировало достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

"Ограничивая предложение на первичном рынке ОВГЗ, мы наблюдаем активизацию вторичного рынка государственных облигаций. В то же время, ширина спрэда на вторичном рынке не дает достоверной информации о ценовых уровнях", — отметили в министерстве.

Ведомство также указало, что поддерживает постоянный диалог с банками — первичными дилерами и внимательно следит за рыночными настроениями.

"Как только ситуация на рынке стабилизируется, Минфин возобновит первичное размещение ОВГЗ", — говорится в сообщении Минфина.

Напомним, на прошлой неделе Минфин также отказался от проведения аукционов по размещению гособлигаций.

24 марта Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и евро облигации внутреннего госзайма со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.