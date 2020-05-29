Украина погасила ОВГЗ под гарантии США на $1 млрд

Вчера, 28 мая, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США

Как сообщает пресс-служба Минфина, общая сумма платежа составила более $1 млрд.

Выпуск облигаций под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

По информации ведомства, это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014—2016 годах по ставке менее 2% годовых.

Первый Минфин погасил в мае 2019 года. ОВГЗ, выпущенные в 2016 году, министерство погасит в сентябре 2021 года.

"Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014−2016 годов, оказали существенную поддержку государственному бюджету в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине", — заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Ранее сообщалось, что 12 мая Министерство финансов Украины разместило на бирже ПФТС облигации внутреннего государственного займа с погашением в этом году на 20 млрд грн.

Напомним, первый майский аукцион Министерства финансов Украины принес в государственный бюджет более 10 млрд грн.

Министерство финансов Украины после консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения 14 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.