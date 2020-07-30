Золото в росте: стоит ли сегодня вкладываться в драгоценный металл

В целом цена на золото в 2020 году выросла на 28,6%: с $1,528 в начале января до $1,952 по состоянию на 30 июля. В комментарии Delo.ua основатель и управляющий партнер компании Fintelect финансист Эдвард Дубинский называет 5 факторов, от которых зависит цена на золото:

- спрос на золото (создают люди, которые покупают золотые украшения, и компании, которые используют этот металл в промышленности);

- количество золота, которое центральные банки держат в качестве золотовалютных резервов;

- уровень процентных ставок;

- интерес на финансовом рынке к золоту в качестве защиты против инфляции и валютной девальвации;

- роль золота, как "безопасная гавань" в финансовых инвестициях.

Причины роста

Очевидной причиной роста стоимости золота в этом году аналитики рынка называют мировую панику в лице пандемии коронавируса — она привела к заметному повышению спроса на золото в виде побега инвесторов от рисковых инвестиционных активов к безопасным.

Рекордную цену золота на этой неделе руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua объясняет так: "Поводом для этого стало обязательство ФРС и дальше держать процентные ставки на уровне, близком к нулю, так как рост числа случаев коронавируса делает призрачными перспективы скорого восстановления экономики".

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"Спрос на золото растет на фоне пандемии Сovid-19 и пессимизма инвесторов по поводу перспектив мировой экономики", — отмечает в комментарии Delo.ua и старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Еще одну причину роста стоимости золота Эдвард Дубинский видит в лице массового вливания денег мировыми центральными банками для поддержания ликвидности (то есть, спасения), что на финансовых рынках повысило вероятность будущей инфляции так как прямая защита от потенциальной инфляции — это инвестиция в золото.

"Тут самый очевидный игрок — это ФРС, которая, по сути, является центральным банком США. Это наиболее важный финансовый игрок в мире финансов. ФРС вливает деньги на американский финансовый рынок методом покупки на данном рынке ценных бумаг (чаще всего, это государственные облигации США — так называемые "treasuries"). Эти покупки поддерживают спрос и цены на американские ценные бумаги, и таким образом спасают рынок от падения. Многие экономисты и инвесторы волнуются о том, что ФРС де факто "печатает" деньги для того, чтобы спасти финансовый рынок, и в этом есть правда, хотя стоит иметь в виду, что процесс печатания денег в современное время гораздо более сложный и не выглядит как 100 лет назад, когда деньги буквально печатались на станке", — говорит Эдвард Дубинский.

По мнению финансиста, в любом случае интервенция ФРС в поддержке финансового рынка увеличивает денежную массу в США, и в какой-то момент это выразится тем, что инфляция в США вырастет. "Рост цены на золото сегодня уже отражает это ожидание, и спасение зависит от будущего роста инфляции", — отмечает он.

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Снижение процентных ставок на финансовых рынках также способствует росту цены на золото. "Есть такое правило в мире финансов — так как золото, как актив, не платит дивидендов и процентов инвестору, то к золоту, как инвестиции падает инвесторский интерес во времена, когда процентные ставки на облигации и другие инструменты поднимаются. То есть, если инвестор может заработать некую доходность, инвестируя в ценные бумаги, он продаст золото и купит такие инструменты.

Эта логика работает также и в обратную сторону. То есть, когда процентные ставки падают, то золото в относительном смысле становится более востребованным. Сегодня именно это происходит. Пандемия коронавируса и мировой экономический кризис, появившейся из-за пандемии, заставил мировые центральные банки снизить процентные ставки. Эти ставки сегодня около 0%, и это снижение ставок снизило интерес к ним и повысило интерес к золоту", — говорит Дубинский.

Перспектива вклада

В ближайшее время, по мнению Шевчишина, котировки золота продолжат отыгрывать результаты заседания ФРС США, по итогам которого регулятор решил сохранить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

"Слабый доллар способствует росту цен на золото в долгосрочной перспективе. Но не исключено, что в ближайшей перспективе на рынке будет наблюдаться техническая коррекция к предыдущему резкому росту, в результате которой цены на золото немного припадут и могут уйти ниже отметки $1900, к уровням $1880-1890, поскольку для пробития отметки $2000 необходимо больше сил и ликвидности. Когда она будет накоплена, ожидаем очередной скачок стоимости — вплоть до $2000-2100", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

По мнению аналитика по сырьевым товарам Гарта Брегмана из отдела обслуживания инвестиционных клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе BNP Paribas Wealth Management, цены на золото могут консолидироваться около $2000, прежде чем снова начнут расти. "Мы не видим какого-либо катализатора в краткосрочной перспективе, чтобы золото могло остановить рост. Фактически, факторы, которые привели золото к этим новым максимумам, все еще остаются в силе", — говорит он.

$3500 за тройскую унцию в течение двух лет — это стоимость золота, которую видит в перспективе двух ближайших лет исполнительный председатель Martin Place Securities Барри Доус. В интервью программы "Street Signs Asia", что вышло на CNBC, он все же предположил возможность некоторой консолидации, но при этом отметил, что "мощь нынешнего ралли очень значительна".

Более осторожный в прогнозировании цены на золото Эдвард Дубинский. "На этот вопрос четкого ответа нет по той причине, что Нострадамусов нет, и те, кто утверждают, что они знают или могут эту цену предсказать — честно, лукавят. Цена золота уже бьет рекорды, и мы можем легко увидеть продолжение этого роста. Но инвесторам важно понимать одно — все, что растет, в какой-то момент упадет, и наоборот. Финансовый мир такой, поэтому инвестировать в золото, да, стоит, но мы рекомендуем это делать только с помощью диверсифицированного портфеля, в котором помимо золота есть облигации, акции и природные ресурсы", — говорит основатель и управляющий партнер компании Fintelect.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua