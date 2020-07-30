ФРС США не планирует поднимать учетную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, не думает о повышении базовой процентной ставки.

Об этом заявил на пресс-конференции руководитель финансового регулятора Джером Пауэлл, сообщает ТАСС.

"Мы даже не думаем… о повышении ставок", — отметил он.

Известно, что 29 июля ФРС США сохранила ставку на уровне 0–0,25% годовых, как и ожидалось рынком.

При этом в ведомстве отметили, что продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создаст значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, в связи с чем ставку решено было сохранить.

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Также в ФРС считают, что после резкого спада экономическая активность и занятость несколько возросли в последние месяцы, но остаются значительно ниже своих уровней в начале года.

"Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен", — говорится на сайте.

В то же время уточняется, что общие финансовые условия улучшились в последние месяцы.

Напомним, 10 июня ФРС США также приняла решение сохранить ставку по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%.

Как сообщалось, 23 июля правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.