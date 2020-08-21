Шмыгаль рассказал, какой курс гривни будет до конца 2020 года

По субъективному мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыналя, курс валют в стране ближайшее время будет колебатсья в районе 27-28 грн за доллар.

Об этом он заявил в интервью "Украинформу".

Глава правительства отметил — он понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но Кабмин понимает, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительное ухудшение влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

"Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильным сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 грн до конца этого года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 грн/доллар, является абсолютно приемлемым", - отметил он.

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Рассказал Шмыгаль и об инфляции, сказав, что "она оживляет экономику". "А нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развития промышленности, а 2% инфляции во время кризиса — это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", — подытожил премьер.

Напомним, что по мнению аналитика Альпари Максима Пархоменко, положительная динамика гривни на прошлой неделе — курс доллара снизился на 30 копеек по отношению к гривне до 27,20 грн/ доллар — была обусловлена снижением доллара на мировых рынках, что будет иметь место и на этой неделе.