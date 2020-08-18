Наличные доллар и евро дешевеют: аналитики ожидают курс ниже 27 грн/доллар

Во вторник, 18 августа, рынок будет наблюдать за ходом аукциона по размещению ОВГЗ, который проводит Министерство финансов, и ожидать его результатов. Ранее к размещению планировались гривневые ценные бумаги сроком обращения 189, 336 и 714 дней и долларовые — 232 дня, но после проведения вчера консультаций с первичными дилерами Минфин отказался от размещения гривневых облигаций сроком на 336 дней.

Главными покупателями государственных ценных бумаг аналитики рынка видят госбанки, которые заняли эту нишу еще на прошлой неделе. 11 августа Минфин через ОВГЗ привлек в госбюджет 4,9 млрд гривен и 190 млн долларов.

Спрос на гривню на межбанке сегодня может подняться и благодаря периоду бюджетных платежей, которые компании должны осуществить до 20 августа — часто для этого ими продается валютная выручка. С повышенным спросом курс национальной валюты может расти.

По мнению аналитика Альпари Максима Пархоменко, положительная динамика гривни на прошлой неделе — курс доллара снизился на 30 копеек по отношению к гривне до 27,20 грн/ доллар — была обусловлена снижением доллара на мировых рынках, что будет иметь место и на этой неделе.

"На фоне того, что НБУ не проводит активных интервенций, участники межбанковского рынка, которые ранее придерживали валюту, ожидая роста курса доллара, вынуждены ее продавать по более низким ценам. Снижение курса только усиливает эти тенденции", — говорит в комментарии Delo.ua Пархоменко.

Вместе с этим аналитик отмечает, что середина августа зачастую сопровождается низкой активностью на валютном рынке, и в связи с этим ожидать стремительных изменений на рынке не стоит.

"На этой неделе, если не будет новых потрясений, гривня будет продолжать свое снижение до отметки в 27 гривен за доллар. Наличная гривня уже к концу недели приблизится к отметкам в 26,95 грн/доллар в продаже и 27,20 грн/доллар в покупке. В паре с евро гривня еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 32,30 грн/евро. При этом условий для изменения текущего тренда по евро пока нет. К следующей неделе мы имеем все шансы увидеть евро по 32,00 грн/евро", — прогнозирует Максим Пархоменко.

Во вторник, 18 августа, по сравнению с понедельником, 17 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 4 копейки — вырос с 27,3474 грн/доллар до 27,3061 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 18 августа:

✅ 1 доллар США — 27,3061 грн;

✅ 1 евро — 32,3741 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0711 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,7232 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 августа доллар, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 17 августа межбанк закрылся в диапазоне 27,23/27,25 грн/доллар, а уже во вторник, 18 августа, открылся в диапазоне — 27,24/27,26 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 18 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,37/32,39 грн за евро. 17 августа закрылись на уровне — 32,33/32,36 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,10-27,35 грн/доллар, по евро — 32,14-32,60 грн/евро.

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На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,23 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,28 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 27,37 грн/доллар, продавали по курсу 27,42 грн/доллар. Таким образом, и в покупке, и в продаже доллар подешевел на 14 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,05/32,15 грн/евро. В понедельник утром евро покупали и продавали дороже на 10 копеек. Курс был 32,15/32,25 грн/евро.