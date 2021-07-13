"Укрпочта" запустила денежные переводы с карточек "Простір" через свой сайт

"Укрпочта" запустила денежные переводы с карточек национальной платежной системы "Простір" через сайт госкомпании вдобавок к имеющимся переводам с карт Visa и MasterCard.

Как говорится в сообщении почтового оператора, комиссия за такую услугу установлена одна из самых низких на рынке — всего 0,3% от суммы перевода плюс 5 грн.

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Максимальная сумма перевода за одну транзакцию — 14999 грн с учетом комиссии. Максимально за сутки можно осуществить до пяти транзакций. Отправить за день можно до 65 тыс. грн. Количество переводов в месяц с одной карты допускается не более 50 на общую сумму 150 тысяч грн.

Чтобы сделать перевод, достаточно зайти на сайт "Укрпочты", указать номер карты, номер телефона, срок действия и CVV-код карты отправителя, а также номер карты получателя и сумму перевода.

Напомним, в мае гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский объявил, что госкомпания отключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях, и теперь в них будут установлены только терминалы "Укрпочты".