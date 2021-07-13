Финансы 30 минут назад

"Укрпочта" запустила денежные переводы с карточек "Простір" через свой сайт

В месяц можно переводить средства до 50 раз на общую сумму до 150 тысяч грн

Фото: Flickr/Ukrposhta Фото: Flickr/Ukrposhta
Фото: Flickr/Ukrposhta

"Укрпочта" запустила денежные переводы с карточек национальной платежной системы "Простір" через сайт госкомпании вдобавок к имеющимся переводам с карт Visa и MasterCard.

Как говорится в сообщении почтового оператора, комиссия за такую услугу установлена одна из самых низких на рынке — всего 0,3% от суммы перевода плюс 5 грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Максимальная сумма перевода за одну транзакцию — 14999 грн с учетом комиссии. Максимально за сутки можно осуществить до пяти транзакций. Отправить за день можно до 65 тыс. грн. Количество переводов в месяц с одной карты допускается не более 50 на общую сумму 150 тысяч грн.

Читайте также:
Смелянский рассказал об убытках "Укрпочты" и обвинил в этом чиновников

Чтобы сделать перевод, достаточно зайти на сайт "Укрпочты", указать номер карты, номер телефона, срок действия и CVV-код карты отправителя, а также номер карты получателя и сумму перевода.

Напомним, в мае гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский объявил, что госкомпания отключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях, и теперь в них будут установлены только терминалы "Укрпочты".

Ранее Смелянский заявлял, что "Укрпочта" решила купить небольшой банк и объявила тендер на анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоговых и юридических вопросов для выбора такого банка. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрпочта" перечислила в госбюджет 82,5 млн дивидендов за 2020 год
"Укрпочта" перечислила в госбюджет 82,5 млн дивидендов за 2020 год
Monobank готов запустить платежную карту с расчетом в биткойнах
Monobank готов запустить платежную карту с расчетом в биткойнах
В Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн
В Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинке, сбившей на самокате женщину, присудили год тюрьмы условно и 127 тысяч грн штрафа

  3. Боты для FIFA, а не майнинг: чем на самом деле занималась "криптоферма" в Виннице

  4. "Прощание" Зеленского и Меркель: почему эти переговоры важнее, чем могли показаться

  5. Суд признал банкротом ЧАО "АВК" (ОБНОВЛЕНО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...