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Банки 50 минут назад

Нулевой эквайринг. ПриватБанк запустил тарифные каникулы для предпринимателей

При условии подключения услуги эквайринга и установки POS-терминала для предпринимателей будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Для поддержки малого бизнеса ПриватБанк запускает программу, в рамках которой предприниматели получают нулевой тариф на абонентскую плату за эквайринг до конца года.

Как сообщается на сайте банка, зарегистрироваться для участия в программе "Успешный бизнес. Эквайринг" можно с 18 октября по 7 ноября по ссылке https://newpromos.privatbank.ua/uspishnyy_biznes_ekvayrynh.

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При условии подключения услуги эквайринга и установки POS-терминала с 18 октября по 25 декабря 2021 года включительно и приема платежей карточками в период акции, для предпринимателей будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами.

Подключиться к программе "Успешный бизнес. Эквайринг" могут юридические лица и физические лица-предприниматели с открытым текущим счетом в национальной валюте в ПриватБанке, которые ранее не сотрудничали с этим финучреждением по услуге эквайринга или прекратили сотрудничество более шести месяцев назад.

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По данным исследования банковского рынка компании CBR, ПриватБанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц.

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 августа утвердил стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. 

В апреле нынешнего года глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал, что ПриватБанк вскоре будет продан. В мае, однако, НБУ заявил, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Источник фото: Depositphotos

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