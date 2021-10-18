Нулевой эквайринг. ПриватБанк запустил тарифные каникулы для предпринимателей

Для поддержки малого бизнеса ПриватБанк запускает программу, в рамках которой предприниматели получают нулевой тариф на абонентскую плату за эквайринг до конца года.

Как сообщается на сайте банка, зарегистрироваться для участия в программе "Успешный бизнес. Эквайринг" можно с 18 октября по 7 ноября по ссылке https://newpromos.privatbank.ua/uspishnyy_biznes_ekvayrynh.

При условии подключения услуги эквайринга и установки POS-терминала с 18 октября по 25 декабря 2021 года включительно и приема платежей карточками в период акции, для предпринимателей будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами.

Подключиться к программе "Успешный бизнес. Эквайринг" могут юридические лица и физические лица-предприниматели с открытым текущим счетом в национальной валюте в ПриватБанке, которые ранее не сотрудничали с этим финучреждением по услуге эквайринга или прекратили сотрудничество более шести месяцев назад.

По данным исследования банковского рынка компании CBR, ПриватБанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц.

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 августа утвердил стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года.

В апреле нынешнего года глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал, что ПриватБанк вскоре будет продан. В мае, однако, НБУ заявил, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.