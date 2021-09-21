В августе 2022 года в Украине заработает новая система электронных платежей — НБУ

С 20 августа 2022 года на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7) заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает пресс-служба регулятора, это даст банкам и бизнесу новые возможности и повысит безопасность платежей.

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Кроме того, по информации НБУ, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022 платеж обогатится дополнительной информацией, а значительное количество процессов при их обработке можно будет автоматизировать.

"Придание СЭП соответствия международным стандартам ISO 20022 позволит модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будет способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту. Мы уверены, что банковская система способна успешно и вовремя перейти на этот новый стандарт и сделать его востребованным и удобным как для клиентов, так и для банков", — отметил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

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Сроки перехода на новое поколение СЭП определены в постановлении правления НБУ от 16 сентября 2021 года № 93 "О введении международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины".

Это постановление распространяется на участников СЭП — банки Украины, Государственную казначейскую службу, Национальный депозитарий и другие государственные финучреждения.

В частности, для слаженного перехода на модернизированный режим работы участники СЭП обязаны:

– к 31 октября 2021 года подключиться к тестовому стенду (работает с 1 апреля этого года) для комплексного тестирования взаимодействия с осовремененным поколением СЭП;

– к 20 августа 2022 года внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирование балансов за день и другой отчетности.

С 20 августа следующего года все межбанковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения.

Международный стандарт ISO 20022 — универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире.

Напомним, что с августа 2020 года СЭП заработала в режиме 23/7. Это стало первым этапом для будущего перехода системы на круглосуточный режим работы. Переход СЭП на режим работы 24/7 планируется реализовать в рамках модернизации системы вместе с ее переходом на международный стандарт ISO 20022.

В частности, в 2021 году Нацбанк планирует активно работать над этим проектом, цель которого — модернизация финансовой инфраструктуры Украины в соответствии с мировыми тенденциями и требованиями времени и бизнеса, а также повышение конкурентоспособности Украины и ее интеграция с мировыми рынками.

Система электронных платежей Национального банка — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2021 года были 74 банка, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.