Компания SmartPayments (ExFrame, OU) открыла офис в Киеве и будет сотрудничать с Минцифры

Компания ExFrame, работающая в сфере финансовых технологий платежных решений под брендом SmartPayments для оплат онлайн-игр и других сервисов, вышла на украинский рынок, открыв 1 октября свое представительно в Киеве в бизнес-центре, расположенном на ул. Владимирской, 77-А.

Как сообщает пресс-служба компании, в Украине компания ExFrame уже заключила партнерские соглашения с ПриватБанком и IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК").

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По словам директора по развитию компании Марка Парта, основной фокус развития компании, в том числе на украинском рынке, будет делаться на онлайн-играх, распространяемых по системе "free-to-play", моментальных платежах с различными сервисами и т.д. Также компания намерена сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины по вопросам легализации криптовалют и развития Украины в цифровой сфере.

SmartPayments является официальным представителем в Украине таких крупных разработчиков и издателей компьютерных игр, как Innova и Gajin, а также успешно работает с такими партнерами на рынке СНГ в сфере онлайн-игр и развлечений, как Galaxy, Pearl Abyss, 4Game, Gaijin, Warthunder, Innova, в игры которых играют десятки миллионов пользователей по всему миру. Компания работает с платежными системами Visa и Mastercard.

У компании ExFrame уже есть профильная лицензия, которая позволяет проводить любые операции по покупке и продаже цифровых валют, любые виды обмена цифровых валют, а также выпуск собственных электронных денег. Компания также выпустила собственную цифровую валюту SmartCoin, поддерживаемую протоколом ERC20.

ExFrame также получила профильную лицензию в Канаде и планирует занять не менее 25% рынка этой страны по оплатам онлайн-игр к концу года.