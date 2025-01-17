Оподаткування посилок з-за кордону. ЄБА підтримує законопроєкти Гетманцева: які аргументи

Європейська Бізнес Асоціація підтримує скасування податкових пільг для імпорту товарів до 150 євро з одночасним спрощенням порядку розмитнення.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там переконані, що поточне регулювання залишає численні можливості для ухилення від сплати ПДВ недоброчесними підприємцями.

"Йдеться, наприклад, про поділ замовлення на декілька посилок, зміну вартості товарів, ввезення промислових обсягів товарів у супроводжуваному та несупроводжуваному багажі", - наголошують в ЄБА.

Спотворює конкурентні умови на внутрішньому ринку

Зазначається, що згідно з дослідженням Інституту соціально-економічної трансформації, скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро могло принести до державного бюджету України близько 11,8 млрд грн у 2024 році. Серед 100 найбільших отримувачів міжнародних поштових відправлень 81 фізична особа сумарно отримали за 9 місяців 2024 року 18 765 посилок або в середньому 232 посилки на кожного. Жодна з них не перевищила вартість у 150 євро, відповідно такі посилки були звільнені від сплати ПДВ.

"За таких умов, одна фізична особа, отримуючи лише одне поштове відправлення на добу, може за місяць імпортувати без оподаткування товарів на суму до 4,5 тисяч євро. Відтак, йдеться про промислові партії товарів, фактично звільнені від оподаткування", - підкреслюють в ЄБА.

На думку асоціації, діючий пільговий режим оподаткування малих партій товарів, спотворює конкурентні умови на внутрішньому ринку, створюючи більш сприятливі податкові та митні умови для іноземних виробників та маркетплейсів.

В ЄБА нагадують, що в ЄС звільнення від ПДВ для посилок невеликої вартості (до 22 євро) було скасоване у 2021 році, а регулювання митних платежів перебуває в процесі вдосконалення, із тенденцією до обов’язкового декларування всіх посилок незалежно від їх вартості.

Водночас в ЄБА наполягають на необхідності спрощення порядку розмитнення посилок, які підлягають чи підлягатимуть оподаткуванню, щоб уникнути затримок із доставкою будь-яких посилок в Україну.

Податки на всі посилки з-за кордону

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев подав на реєстрацію два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом поштових відправлень в Україну з іноземних маркетплейсів.

Законопроєктами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише в разі якщо їхня вартість перевищує 150 євро.

Натомість співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що прийняття цих законопроєктів не лише уповільнить та зменшить потік дешевих товарів, а ще й не дасть жодної користі для бюджету, адже витрати на митні процеси перевищать доходи від них.

Нагадаємо, у липні 2024 року уряд подав до Верховної Ради ресурсний законопроєкт №11416, що передбачав зниження порогу оподаткування міжнародних посилок із 150 євро до 45 євро. Однак цей пункт було виключено через сумніви щодо можливості його практичної реалізації.

Міністерство фінансів також планувало запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів. Однак потім цей пункт було виключено із законопроєкту. Однією з причин були сумніви в можливості реалізувати цю норму на практиці. Також категорично проти законопроєкту виступив найбільший логістичний оператор України - "Нова пошта".